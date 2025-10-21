Arsenal – Atletico Madryt: gdzie oglądać?
W najbardziej wyczekiwanym wtorkowym meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów UEFA rywalizować będą pretendenci do znalezienia się w najlepszej ósemce fazy ligowej, a zarazem czołowe piłkarskie marki w Europie. Arsenal podejmie na Emirates Stadium piłkarzy Atletico Madryt. Za faworyta uchodzą gospodarze, ale Mikel Arteta i spółka nie mogą zlekceważyć zespołu Diego Simeone. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Arsenal – Atletico Madryt
Arsenal – Atletico Madryt: transmisja TV
Zaplanowany na wtorek (21 października) mecz z udziałem Arsenalu i Atletico Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 1. Tam spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki. Transmisję przeprowadzi również telewizja publiczna za pośrednictwem kanałów TVP2 i TVP Sport. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Arsenal – Atletico Madryt: stream online
Wtorkowy mecz Arsenal – Atletico Madryt będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online. Inną opcją jest skorzystanie z aplikacji TVP Sport lub strony internetowej sport.tvp.pl.
Arsenal – Atletico Madryt: kto wygra?
Arsenal – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy mają swojego faworyta rywalizacji w Londynie. Eksperci bez większego zawahania wskazują na Arsenal, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.60. Współczynnik na remis to z kolei 4.20. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty na Emirates Stadium sięgnie Atletico Madryt, to kurs na takie zdarzenie wynosi 5.80.
