PressFocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal – Atletico Madryt: gdzie oglądać?

W najbardziej wyczekiwanym wtorkowym meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów UEFA rywalizować będą pretendenci do znalezienia się w najlepszej ósemce fazy ligowej, a zarazem czołowe piłkarskie marki w Europie. Arsenal podejmie na Emirates Stadium piłkarzy Atletico Madryt. Za faworyta uchodzą gospodarze, ale Mikel Arteta i spółka nie mogą zlekceważyć zespołu Diego Simeone. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Arsenal – Atletico Madryt

Arsenal – Atletico Madryt: transmisja TV

Zaplanowany na wtorek (21 października) mecz z udziałem Arsenalu i Atletico Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 1. Tam spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki. Transmisję przeprowadzi również telewizja publiczna za pośrednictwem kanałów TVP2 i TVP Sport. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Arsenal – Atletico Madryt: stream online

Wtorkowy mecz Arsenal – Atletico Madryt będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online. Inną opcją jest skorzystanie z aplikacji TVP Sport lub strony internetowej sport.tvp.pl.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Atletico Madryt: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Atletico Wygrana Arsenalu 100%

Remis 0%

Wygrana Atletico 0% 2+ Votes

Arsenal – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają swojego faworyta rywalizacji w Londynie. Eksperci bez większego zawahania wskazują na Arsenal, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.60. Współczynnik na remis to z kolei 4.20. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty na Emirates Stadium sięgnie Atletico Madryt, to kurs na takie zdarzenie wynosi 5.80.

Arsenal Atletico Madryt 1.57 4.20 6.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 22:33 .

Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Atletico Madryt? Zaplanowany na wtorek (21 października) mecz Arsenal – Atletico Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Arsenal – Atletico Madryt? Ten mecz będzie można obejrzeć na antenach CANAL+ Extra 1, TVP2 i TVP Sport a także online w Canal+ Online, aplikacji TVP Sport i na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.