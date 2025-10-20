Arsenal FC – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Merino

Arsenal – Atletico Madryt, typy i przewidywania

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA zmierzą się kluby pretendujące do znalezienia się w najlepszej ósemce tabeli fazy ligowej. Bliżej wywalczenia tego sukcesu jest niepokonany Arsenal, który może szczycić się kompletem sześciu punktów. Bilans Atletico Madryt to zaś 1-0-1.

Atletico wydostało się z kryzysu formy, który trapił zespół Diego Simeone w pierwszych tygodniach sezonu. Ekipa z Madrytu wciąż jednak regularnie zawodzi kibiców w meczach wyjazdowych. To może napawać Arsenal optymizmem. Londyńczycy nie zwykli tracić u siebie bramek, ale zachowanie czystego konta z tak wymagającym przeciwnikiem może okazać się za trudne. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar STS 2,00 Obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Arsenal Zawodnik Powrót Gabriel Jesus Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Kai Havertz Kontuzja kolana Początek listopada 2025 Noni Madueke Kontuzja kolana Niepewny Martin Oedegaard Kontuzja kolana Połowa listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Atletico Madryt Zawodnik Powrót Johnny Uraz kostki Niepewny Ilias Kostis Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Thomas Lemar Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Arthur Vermeeren Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach

Arsenal – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Kibice Arsenalu mogą mówić o rewelacyjnym starcie sezonu w wykonaniu swoich ulubieńców. Popularni Kanonierzy mają bowiem serię pięciu wygranych meczów z rzędu. W tym okresie londyńczycy zaliczyli awans do kolejnej rundy krajowego pucharu oraz pokonali inne zespoły ze stolicy Anglii, jak West Ham United (2:0) i Fulham (1:0). Między innymi to pomogło im w znalezieniu się na fotelu lidera tabeli Premier League.

W walce o mistrzostwo Hiszpanii na ten moment realnie nie liczy się Atletico, które w tym sezonie straciło punkty aż pięciokrotnie. Minione tygodnie są już lepsze w wykonaniu zespołu Diego Simeone. Jego zawodnicy w minionej serii gier ograli 1:0 Osasunę. Mimo tego ich strata do liderującego Realu Madryt to aż osiem punktów i to mimo pokonania tego drużyny 5:2.

Arsenal – Atletico Madryt, historia

Kluby te grały ze sobą towarzysko, ale w pamięci kibiców zapisał się przede wszystkim dwumecz z sezonu 2017/2018, kiedy to stawkę rywalizacji Arsenalu z Atletico był finał Ligi Europy. Mecz w Londynie zakończył się remisem 1:1, stąd rewanż w Madrycie pozostawał kwestią otwartą. Tam minimalnie lepszy okazał się hiszpański klub, który wyeliminował angielskiego oponenta rezultatem 2:1 w dwumeczu.

Arsenal – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Arsenal typowany jest przez bukmacherów na faworyta wtorkowej konfrontacji. Sukces angielskiej drużyny wyceniany jest kursem około 1.60. Współczynnik na remis to zaś między 3.95 a 4200. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Atletico Madryt, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie sięgającym nawet 5.85

Arsenal – Atletico Madryt, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta Atletico Madryt Diego Simeone Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Raya 4 White 2 Saliba 6 Magalhães 49 Lewis-Skelly 23 Merino 36 Zubimendi 10 Eze 7 Saka 14 Gyokeres 11 Martinelli 19 Alvarez 7 Griezmann 10 Baena 6 Koke 8 Barrios 20 Simeone 17 Hancko 2 Giménez 24 Normand 14 Llorente 13 Oblak 1 Raya 4 White 2 Saliba 6 Magalhães 49 Lewis-Skelly 23 Merino 36 Zubimendi 10 Eze 7 Saka 14 Gyokeres 11 Martinelli 19 Alvarez 7 Griezmann 10 Baena 6 Koke 8 Barrios 20 Simeone 17 Hancko 2 Giménez 24 Normand 14 Llorente 13 Oblak 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 3 Cristhian Mosquera 5 Piero Hincapie 13 Kepa Arrizabalaga 16 Christian Nørgaard 22 Ethan Nwaneri 35 Tommy Setford 33 Riccardo Calafiori 12 Jurrien Timber 41 Declan Rice 19 Leandro Trossard 1 Juan Musso 4 Conor Gallagher 9 Alexander Sørloth 11 Thiago Almada 12 Carlos Martin 15 Clement Lenglet 16 Nahuel Molina Lucero 18 Marc Pubill 21 Javi Galan 22 Giacomo Raspadori 31 Salvi Esquivel 23 Nico Gonzalez 3 Matteo Ruggeri

Arsenal – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Atletico Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Atletico 0 Votes

Arsenal – Atletico Madryt, transmisja meczu

Mecz z udziałem Arsenalu i Atletico Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-hiszpańskiej rywalizacji przeprowadzą stacje CANAL+ Extra 1, TVP2 oraz TVP Sport. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online, a także na stronie internetowej sporttvp.pl i aplikacji TVP Sport. Początek spotkania na Emirates Stadium we wtorek, 21 października o godzinie 21:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.