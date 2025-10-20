Arsenal FC – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

21:20, 20. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Arsenal - Atletico Madryt: typy i kursy na najciekawszy wtorkowy mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Mikel Merino
PressFocus Na zdjęciu: Mikel Merino

Arsenal – Atletico Madryt, typy i przewidywania

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA zmierzą się kluby pretendujące do znalezienia się w najlepszej ósemce tabeli fazy ligowej. Bliżej wywalczenia tego sukcesu jest niepokonany Arsenal, który może szczycić się kompletem sześciu punktów. Bilans Atletico Madryt to zaś 1-0-1.

Atletico wydostało się z kryzysu formy, który trapił zespół Diego Simeone w pierwszych tygodniach sezonu. Ekipa z Madrytu wciąż jednak regularnie zawodzi kibiców w meczach wyjazdowych. To może napawać Arsenal optymizmem. Londyńczycy nie zwykli tracić u siebie bramek, ale zachowanie czystego konta z tak wymagającym przeciwnikiem może okazać się za trudne. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS
2,00
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 20.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Arsenal – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Arsenal – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Kibice Arsenalu mogą mówić o rewelacyjnym starcie sezonu w wykonaniu swoich ulubieńców. Popularni Kanonierzy mają bowiem serię pięciu wygranych meczów z rzędu. W tym okresie londyńczycy zaliczyli awans do kolejnej rundy krajowego pucharu oraz pokonali inne zespoły ze stolicy Anglii, jak West Ham United (2:0) i Fulham (1:0). Między innymi to pomogło im w znalezieniu się na fotelu lidera tabeli Premier League.

W walce o mistrzostwo Hiszpanii na ten moment realnie nie liczy się Atletico, które w tym sezonie straciło punkty aż pięciokrotnie. Minione tygodnie są już lepsze w wykonaniu zespołu Diego Simeone. Jego zawodnicy w minionej serii gier ograli 1:0 Osasunę. Mimo tego ich strata do liderującego Realu Madryt to aż osiem punktów i to mimo pokonania tego drużyny 5:2.

Arsenal – Atletico Madryt, historia

Kluby te grały ze sobą towarzysko, ale w pamięci kibiców zapisał się przede wszystkim dwumecz z sezonu 2017/2018, kiedy to stawkę rywalizacji Arsenalu z Atletico był finał Ligi Europy. Mecz w Londynie zakończył się remisem 1:1, stąd rewanż w Madrycie pozostawał kwestią otwartą. Tam minimalnie lepszy okazał się hiszpański klub, który wyeliminował angielskiego oponenta rezultatem 2:1 w dwumeczu.

Arsenal – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Arsenal typowany jest przez bukmacherów na faworyta wtorkowej konfrontacji. Sukces angielskiej drużyny wyceniany jest kursem około 1.60. Współczynnik na remis to zaś między 3.95 a 4200. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Atletico Madryt, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie sięgającym nawet 5.85

Arsenal – Atletico Madryt, przewidywane składy

Arsenal – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Arsenal – Atletico Madryt, transmisja meczu

Mecz z udziałem Arsenalu i Atletico Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-hiszpańskiej rywalizacji przeprowadzą stacje CANAL+ Extra 1, TVP2 oraz TVP Sport. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online, a także na stronie internetowej sporttvp.pl i aplikacji TVP Sport. Początek spotkania na Emirates Stadium we wtorek, 21 października o godzinie 21:00.

