Arsenal FC – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

Arsenal – Atletico Madryt, typy i przewidywania
W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA zmierzą się kluby pretendujące do znalezienia się w najlepszej ósemce tabeli fazy ligowej. Bliżej wywalczenia tego sukcesu jest niepokonany Arsenal, który może szczycić się kompletem sześciu punktów. Bilans Atletico Madryt to zaś 1-0-1.
tabela Ligi Mistrzów UEFA
Atletico wydostało się z kryzysu formy, który trapił zespół Diego Simeone w pierwszych tygodniach sezonu. Ekipa z Madrytu wciąż jednak regularnie zawodzi kibiców w meczach wyjazdowych. To może napawać Arsenal optymizmem. Londyńczycy nie zwykli tracić u siebie bramek, ale zachowanie czystego konta z tak wymagającym przeciwnikiem może okazać się za trudne. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Arsenal – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa
Gabriel Jesus
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec grudnia 2025
Kai Havertz
Kontuzja kolana
Początek listopada 2025
Noni Madueke
Kontuzja kolana
Niepewny
Martin Oedegaard
Kontuzja kolana
Połowa listopada 2025
Johnny
Uraz kostki
Niepewny
Ilias Kostis
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Thomas Lemar
Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem)
Po 0 meczach
Arthur Vermeeren
Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem)
Po 0 meczach
Arsenal – Atletico Madryt, ostatnie wyniki
Kibice Arsenalu mogą mówić o rewelacyjnym starcie sezonu w wykonaniu swoich ulubieńców. Popularni Kanonierzy mają bowiem serię pięciu wygranych meczów z rzędu. W tym okresie londyńczycy zaliczyli awans do kolejnej rundy krajowego pucharu oraz pokonali inne zespoły ze stolicy Anglii, jak West Ham United (2:0) i Fulham (1:0). Między innymi to pomogło im w znalezieniu się na fotelu lidera tabeli Premier League.
W walce o mistrzostwo Hiszpanii na ten moment realnie nie liczy się Atletico, które w tym sezonie straciło punkty aż pięciokrotnie. Minione tygodnie są już lepsze w wykonaniu zespołu Diego Simeone. Jego zawodnicy w minionej serii gier ograli 1:0 Osasunę. Mimo tego ich strata do liderującego Realu Madryt to aż osiem punktów i to mimo pokonania tego drużyny 5:2.
Arsenal – Atletico Madryt, historia
Kluby te grały ze sobą towarzysko, ale w pamięci kibiców zapisał się przede wszystkim dwumecz z sezonu 2017/2018, kiedy to stawkę rywalizacji Arsenalu z Atletico był finał Ligi Europy. Mecz w Londynie zakończył się remisem 1:1, stąd rewanż w Madrycie pozostawał kwestią otwartą. Tam minimalnie lepszy okazał się hiszpański klub, który wyeliminował angielskiego oponenta rezultatem 2:1 w dwumeczu.
Arsenal – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie
Arsenal typowany jest przez bukmacherów na faworyta wtorkowej konfrontacji. Sukces angielskiej drużyny wyceniany jest kursem około 1.60. Współczynnik na remis to zaś między 3.95 a 4200. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Atletico Madryt, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie sięgającym nawet 5.85
Arsenal – Atletico Madryt, przewidywane składy
|3Cristhian Mosquera
|5Piero Hincapie
|13Kepa Arrizabalaga
|16Christian Nørgaard
|22Ethan Nwaneri
|35Tommy Setford
|33Riccardo Calafiori
|12Jurrien Timber
|41Declan Rice
|19Leandro Trossard
|1Juan Musso
|4Conor Gallagher
|9Alexander Sørloth
|11Thiago Almada
|12Carlos Martin
|15Clement Lenglet
|16Nahuel Molina Lucero
|18Marc Pubill
|21Javi Galan
|22Giacomo Raspadori
|31Salvi Esquivel
|23Nico Gonzalez
|3Matteo Ruggeri
Arsenal – Atletico Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu
- Remis
- Wygrana Atletico
0 Votes
Arsenal – Atletico Madryt, transmisja meczu
Mecz z udziałem Arsenalu i Atletico Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-hiszpańskiej rywalizacji przeprowadzą stacje CANAL+ Extra 1, TVP2 oraz TVP Sport. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online, a także na stronie internetowej sporttvp.pl i aplikacji TVP Sport. Początek spotkania na Emirates Stadium we wtorek, 21 października o godzinie 21:00.
