Armenia U21 – Polska U21: gdzie oglądać?
Reprezentacja Polski do lat 21 stoi przed szansą na zdobycie drugiego kompletu punktów w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy 2027. Kilka dni temu podopieczni Jerzego Brzęczka bez większych problemów pokonali rówieśników z Macedonii Północnej. Najbliższy rywal, czyli Armenia to drużyna o kilka klas słabsza od Biało-Czerwonych. Dowodzi tego między innymi czarna seria dwudziestu dwóch meczów z rzędu bez zwycięstwa oraz jedynie dwie wygrane w ciągu ostatnich sześciu lat.
Armenia U21 – Polska U21: transmisja w TV
Brak transmisji meczu w telewizji.
Armenia U21 – Polska U21: transmisja online
Mecz Armenia U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00 na FFA Academy Stadium w Erywaniu. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Armenia U21 – Polska U21: kto wygra?
Armenia U21 – Polska U21: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem meczu będzie reprezentacja Polski, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Według bukmacherów każdy inny wynik niż zwycięstwo Biało-Czerwonych będzie sporą niespodzianką.
Mecz będzie transmitowany na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00 na stadionie w Erywaniu.
