Armenia będzie drugim rywalem reprezentacji Polski do lat 21 w el. młodzieżowych Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00. Sprawdź gdzie oglądać mecz Armenia - Polska.

Wiktor Bogacz
PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Bogacz

Armenia U21 – Polska U21: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski do lat 21 stoi przed szansą na zdobycie drugiego kompletu punktów w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy 2027. Kilka dni temu podopieczni Jerzego Brzęczka bez większych problemów pokonali rówieśników z Macedonii Północnej. Najbliższy rywal, czyli Armenia to drużyna o kilka klas słabsza od Biało-Czerwonych. Dowodzi tego między innymi czarna seria dwudziestu dwóch meczów z rzędu bez zwycięstwa oraz jedynie dwie wygrane w ciągu ostatnich sześciu lat.

Armenia U21 – Polska U21: transmisja w TV

Brak transmisji meczu w telewizji.

Armenia U21 – Polska U21: transmisja online

Mecz Armenia U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00 na FFA Academy Stadium w Erywaniu. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Armenia U21 – Polska U21: kto wygra?

Armenia U21 – Polska U21: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu będzie reprezentacja Polski, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Według bukmacherów każdy inny wynik niż zwycięstwo Biało-Czerwonych będzie sporą niespodzianką.

Armenia U21
Polska U21
12.0
5.85
1.23
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 09:54.
Gdzie oglądać mecz Armenia U21 – Polska U21?

Mecz będzie transmitowany na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się spotkanie Armenia U21 – Polska U21?

Mecz odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00 na stadionie w Erywaniu.

