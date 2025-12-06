Arka Gdynia – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.12.2025)

Arka Gdynia zmierzy się na własnym boisku z Motorem Lublin w meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (6 grudnia) o godz. 12:15. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Arka - Motor na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Jakubczyk

Arka – Motor: gdzie oglądać?

Arka Gdynia podejmie Motor Lublin w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla obu zespołów będzie to starcie o wyjątkowej wadze, bo zarówno gospodarze, jak i goście chcą oddalić się od dolnych rejonów tabeli i złapać nieco oddechu przed dalszą częścią sezonu.

Drużyna Dawida Szwargi przegrała trzy z czterech ostatnich spotkań, a w poprzedniej kolejce poniosła swoją pierwszą domową porażkę w sezonie. Tymczasem lublinianie notują wyraźny wzrost formy. W pięciu ostatnich meczach zdobyli dziewięć punktów, a z ostatniego wyjazdu przywieźli cenny komplet punktów, wygrywając z Cracovią. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz Arka Gdynia – Motor Lublin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arka – Motor: transmisja w TV

Spotkanie Arki Gdynia z Motorem Lublin będzie transmitowane na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow skomentują mecz. Pierwszy gwizdek w Trójmieście o godzinie 12:15.

Arka – Motor: stream online

Mecz Arka Gdynia – Motor Lublin możesz także śledzić w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu pakietu Super Sport. Otrzymasz wtedy dostęp do wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Arka – Motor: sonda

Kto wygra mecz w Gdyni? Arka

Będzie remis

Motor Arka

Będzie remis

Motor 0 Votes

Arka – Motor: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów kurs na wygraną piłkarzy Arki Gdynia został ustalony na poziomie 2.82. Jeżeli myślisz, że pełna pula trafi do Motoru, to taki kurs wynosi mniej więcej 2.67.

Arka Gdynia Motor Lublin 2.82 3.30 2.67 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 09:07

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Motor Lublin? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka Gdynia – Motor Lublin? Mecz rozpocznie się w sobotę, 6 grudnia. Początek rywalizacji o godzinie 12:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.