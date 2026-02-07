Arka Gdynia – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.02.2026)

Arka Gdynia zagra na własnym obiekcie z Legią Warszawa w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę, 7 lutego, o godz. 14:45. Zobacz, gdzie obejrzeć na żywo mecz Arka Gdynia - Legia Warszawa.

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Reca

Arka – Legia: gdzie oglądać?

Arka Gdynia podejmie Legię Warszawa w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, który dla obu zespołów może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o ligowy byt. Żółto-Niebiescy przystępują do rywalizacji z 15. miejsca w tabeli i świadomością, że każdy punkt zdobyty na własnym stadionie może okazać się bezcenny. Dłuższa przerwa zimowa, spowodowana przełożeniem meczu z Radomiakiem Radom z powodu awarii oświetlenia, dała drużynie Dawida Szwargi czas na spokojną pracę.

Legia znajduje się w jeszcze trudniejszym położeniu. 17. miejsce w tabeli, brak ligowego zwycięstwa od końcówki września oraz seria trzech porażek z rzędu sprawiają, że presja w stołecznym klubie osiągnęła poziom alarmowy. Debiut Marka Papszuna na ławce trenerskiej Wojskowych nie przyniósł przełomu, ale szkoleniowiec znany jest z cierpliwej budowy zespołu. Dodatkowego smaczku temu spotkaniu nadaje pojedynek na ławkach trenerskich.

Arka – Legia: transmisja w TV

Mecz Arka Gdynia – Legia Warszawa będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Krzysztof Marciniak i Tomasz Wieszczycki skomentują rywalizację. Początek potyczki ligowej o godzinie 14:45.

Arka – Legia: stream online

Spotkanie Arki Gdynia z Legią Warszawa będzie można śledzić na żywo w internecie. Rywalizacja dostępna będzie w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w którym znajdziesz wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.

