Arka Gdynia – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026)

Arka – Legia: typy bukmacherskie
Arka Gdynia zmierzy się z Legią Warszawa w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla obu zespołów będzie to spotkanie o ogromnym ciężarze gatunkowym. Żółto-Niebiescy zajmują obecnie 15. miejsce w tabeli, natomiast Wojskowi plasują się na 17. lokacie. Sytuacja stołecznego klubu jest bardzo trudna, a debiut Marka Papszuna na ławce trenerskiej Legii okazał się rozczarowujący. Legioniści czekają na ligowe zwycięstwo od końcówki września i aktualnie notują serię trzech porażek z rzędu w Ekstraklasie.
Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę miał dłuższą przerwę zimową, ponieważ ich mecz z Radomiakiem został przełożony z powodu awarii oświetlenia na stadionie w Radomiu. Nadchodzące starcie będzie również pojedynkiem trenerów – Papszuna i Szwargi – którzy wspólnie odnosili sukcesy w Rakowie Częstochowa. Moim zdaniem goście zdołają się przełamać, a komplet punktów pojedzie do Warszawy. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Arka – Legia: ostatnie wyniki
Żółto-Niebiescy zakończyli ligowe granie w grudniu domowym zwycięstwem nad Motorem Lublin (1:0). Gola na wagę trzech punktów zdobył w Luis Perea. Wcześniej Gdynianie przechodzili jednak trudniejszy okres, ponosząc wysokie porażki z Rakowem Częstochowa (1:4) oraz Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (0:2). Zespół Dawida Szwargi potrafił jednak przeplatać słabsze występy bardzo dobrymi. Przykładem jest sensacyjny triumf nad Lechem Poznań (3:1), choć wcześniej doznał dotkliwej klęski z Górnikiem Zabrze (1:5).
Dwie bramki Mariusza Stępińskiego dla Korony Kielce sprawiły, że Legia przegrała (1:2) przy Łazienkowskiej przed tygodniem. Bartosz Kapustka trafił do siatki z rzutu karnego, ale znaczenie miała wcześniejsza zmarnowana jedenastka przez Miletę Rajovicia. Ubiegły rok Wojskowi zakończyli wygraną z Lincoln Red Imps (4:1) w Lidze Konferencji. Na koncie mają też porażki z Piastem Gliwice (0:1), Noah (1:2) w LK i ponowną klęskę z Piastunkami (0:2) w Gliwicach.
Arka – Legia: historia
W rundzie jesiennej spotkanie Legii z Arką przy Łazienkowskiej zakończyło się bezbramkowym remisem. Był to powrót ligowej rywalizacji obu klubów po pięcioletniej przerwie. W 2020 roku Wojskowi rozbili Żółto-Niebieskich (5:1), a wynik tamtego spotkania otworzył Paweł Wszołek, który do dziś pozostaje jednym z filarów stołecznego zespołu. Z kolei ostatni mecz rozegrany w Gdyni zakończył się triumfem Legii (1:0) po trafieniu Jarosława Niezgody.
Arka – Legia: kursy bukmacherskie
Mimo słabszej dyspozycji Legia Warszawa przystępuje do sobotniego spotkania w Gdyni w roli faworyta. Kurs na zwycięstwo Arki Gdynia wynosi około 3.75, podczas gdy wygraną Wojskowych bukmacherzy wycenili na poziomie ok. 2.00. Remis to kurs rzędu 3.60.
Arka – Legia: przewidywane składy
Arka Gdynia: Węglarz – Szota, Marcjanik, Gojny – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Kocyła, Rusyn, Kerk – Espiau
Legia Warszawa: Tobiasz – Piątkowski, Pankov, Kapuadi – Wszołek, Kapustka, Elitim, Reca, Biczachczjan, Urbański – Rajović
Arka – Legia: sonda
Kto wygra mecz?
- Arka Gdynia
- Remis
- Legia Warszawa
0 Votes
Arka – Legia: transmisja meczu
Spotkanie Arki Gdynia z Legią Warszawa w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę, 7 lutego. Początek rywalizacji o godzinie 14:45. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.