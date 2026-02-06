Arka Gdynia – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026)

Arka Gdynia zmierzy się na własnym stadionie z Legią Warszawa w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz zostanie rozegrany w sobotę (7 lutego) o godz. 14:45. Marek Papszun liczy na premierowy triumf z Wojskowymi.

Arka – Legia: typy bukmacherskie

Arka Gdynia zmierzy się z Legią Warszawa w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla obu zespołów będzie to spotkanie o ogromnym ciężarze gatunkowym. Żółto-Niebiescy zajmują obecnie 15. miejsce w tabeli, natomiast Wojskowi plasują się na 17. lokacie. Sytuacja stołecznego klubu jest bardzo trudna, a debiut Marka Papszuna na ławce trenerskiej Legii okazał się rozczarowujący. Legioniści czekają na ligowe zwycięstwo od końcówki września i aktualnie notują serię trzech porażek z rzędu w Ekstraklasie.

Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę miał dłuższą przerwę zimową, ponieważ ich mecz z Radomiakiem został przełożony z powodu awarii oświetlenia na stadionie w Radomiu. Nadchodzące starcie będzie również pojedynkiem trenerów – Papszuna i Szwargi – którzy wspólnie odnosili sukcesy w Rakowie Częstochowa. Moim zdaniem goście zdołają się przełamać, a komplet punktów pojedzie do Warszawy. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Arka – Legia: ostatnie wyniki

Żółto-Niebiescy zakończyli ligowe granie w grudniu domowym zwycięstwem nad Motorem Lublin (1:0). Gola na wagę trzech punktów zdobył w Luis Perea. Wcześniej Gdynianie przechodzili jednak trudniejszy okres, ponosząc wysokie porażki z Rakowem Częstochowa (1:4) oraz Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (0:2). Zespół Dawida Szwargi potrafił jednak przeplatać słabsze występy bardzo dobrymi. Przykładem jest sensacyjny triumf nad Lechem Poznań (3:1), choć wcześniej doznał dotkliwej klęski z Górnikiem Zabrze (1:5).

Dwie bramki Mariusza Stępińskiego dla Korony Kielce sprawiły, że Legia przegrała (1:2) przy Łazienkowskiej przed tygodniem. Bartosz Kapustka trafił do siatki z rzutu karnego, ale znaczenie miała wcześniejsza zmarnowana jedenastka przez Miletę Rajovicia. Ubiegły rok Wojskowi zakończyli wygraną z Lincoln Red Imps (4:1) w Lidze Konferencji. Na koncie mają też porażki z Piastem Gliwice (0:1), Noah (1:2) w LK i ponowną klęskę z Piastunkami (0:2) w Gliwicach.

Arka – Legia: historia

W rundzie jesiennej spotkanie Legii z Arką przy Łazienkowskiej zakończyło się bezbramkowym remisem. Był to powrót ligowej rywalizacji obu klubów po pięcioletniej przerwie. W 2020 roku Wojskowi rozbili Żółto-Niebieskich (5:1), a wynik tamtego spotkania otworzył Paweł Wszołek, który do dziś pozostaje jednym z filarów stołecznego zespołu. Z kolei ostatni mecz rozegrany w Gdyni zakończył się triumfem Legii (1:0) po trafieniu Jarosława Niezgody.

Arka – Legia: kursy bukmacherskie

Mimo słabszej dyspozycji Legia Warszawa przystępuje do sobotniego spotkania w Gdyni w roli faworyta. Kurs na zwycięstwo Arki Gdynia wynosi około 3.75, podczas gdy wygraną Wojskowych bukmacherzy wycenili na poziomie ok. 2.00. Remis to kurs rzędu 3.60.

Arka Gdynia Remis Legia Warszawa 3.75 3.30 2.00 3.70 3.60 2.02 3.75 3.60 2.02 Odds are subject to change. Last updated 5 lutego 2026 17:31

Arka – Legia: przewidywane składy

Arka Gdynia: Węglarz – Szota, Marcjanik, Gojny – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Kocyła, Rusyn, Kerk – Espiau

Legia Warszawa: Tobiasz – Piątkowski, Pankov, Kapuadi – Wszołek, Kapustka, Elitim, Reca, Biczachczjan, Urbański – Rajović

Arka – Legia: sonda

Arka – Legia: transmisja meczu

Spotkanie Arki Gdynia z Legią Warszawa w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę, 7 lutego. Początek rywalizacji o godzinie 14:45. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

