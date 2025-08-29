Arka Gdynia – Wisła Płock: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (29.08.2025)

Arka Gdynia - Wisła Płock: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie będzie można oglądać ten mecz PKO Ekstraklasy pomiędzy dwoma zespołami beniaminków.

Zuma Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Arka Gdynia – Wisła Płock: Gdzie oglądać?

Na rozpoczęcie 7. kolejki PKO Ekstraklasy czeka nas bardzo ciekawa rywalizacja w Gdyni, gdzie Arka podejmie zespół Wisły Płock. Wszystko wskazuje na to, że to goście powinni być faworytem tego meczu, ale przede wszystkim należy spodziewać się wielu emocji, bo tego dostarczają starcia obu tych ekip w tym sezonie.

Arka Gdynia – Wisła Płock: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Początek rywalizacji w Gdyni w piątek 29 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00.

Arka Gdynia – Wisła Płock: Stream online

Spotkanie Arki Gdynia z Wisłą Płock będzie można obejrzeć także na platformie CANAL+ online. Można uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo, wystarczy tylko skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera Fortuna.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Arka Gdynia – Wisła Płock: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Arka Gdynia

Remis

Wisła Płock Arka Gdynia 31%

Remis 12%

Wisła Płock 58% 26+ Votes

Arka Gdynia – Wisła Płock: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Arki Gdynia. Kurs na ich trzy punkty wynosi około 2.60. Jeśli chcemy zagrać na remis, to możemy to zrobić za mniej więcej 3.50. Z kolei zwycięstwo Wisły Płock można postawić nawet za 2.80.

Arka Gdynia Wisła Płock 2.82 3.35 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 15:56 .

Kiedy odbędzie się mecz Arka Gdynia – Wisła Płock? Początek rywalizacji w Gdyni w piątek 29 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – Wisła Płock? Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także online w usłudze Canal+ Online.

