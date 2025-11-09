Arka – Lech: gdzie oglądać?
W ostatnim meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy na boisko wybiegną beniaminek i aktualny mistrz Polski. To oznacza, że na zakończenie ligowego grania zobaczymy spotkanie Arka Gdynia kontra Lech Poznań. Faworyt tej potyczki jest oczywisty, ale na naszym podwórku wielokrotnie przekonywaliśmy się, że w teorii słabszy zespół potrafi skutecznie przeciwstawić się nawet najmocniejszemu przeciwnikowi. O takim scenariusz właśnie marzą kibice Arki, którzy w niedzielę będą dopingować swoich ulubieńców w towarzyskie fanów Lech. Będzie to bowiem mecz przyjaźni. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.
Arka – Lech: transmisja TV
Zaplanowany na niedzielę (9 listopada) mecz z udziałem drużyny Dawida Szwargi i Nielsa Frederiksena rozpocznie się o godzinie 20:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Robert Skrzyński i Wojciech Jagoda. W rolę reporterów wcielą się Jan Kałucki i Cezary Olbrycht.
Arka – Lech: stream online
Niedzielną potyczkę Arka – Lech będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Arka – Lech: kto wygra?
Arka – Lech: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów to Lech ma znacznie większe szanse na wygranie niedzielnej potyczki. Współczynnik na takie zdarzenie to 1,85, przy kursie aż 4.25 na zwycięstwo Arki. Z kolei współczynnik na podział punktów w Trójmieście to 3.85.
