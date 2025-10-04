PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Arka Gdynia – Cracovia: gdzie oglądać?

Na koniec sobotnich zmagań w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy zakończymy starcie nazywane meczem przyjaźni, Arka Gdynia – Cracovia. Na boisku będzie już jednak tylko twarda walka o ligowe punkty. Gospodarze potrzebują zapunktować, aby oddalić się od strefy spadkowej. Z kolei przyjezdni chcą utrzymać się w ścisłej ligowej czołówce. Gdzie oglądać to spotkanie?

Zobacz zapowiedź meczu Arka Gdynia – Cracovia

Arka Gdynia – Cracovia: transmisja TV

Zaplanowany na sobotę (4 października) mecz z udziałem Arki Gdynia i Cracovii rozpocznie się o godzinie 20:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Rafał Dębiński i Michał Żyro.

Arka Gdynia – Cracovia: stream online

Sobotni mecz Arka Gdynia kontra Cracovia będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Arka Gdynia – Cracovia: kto wygra?

Arka Gdynia – Cracovia: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego meczu jest drużyna gości. Współczynnik na sukces Cracovii to 2.50. Arka Gdynia ma przed sobą spore wyzwanie, czego dowodem jest kurs 3.40 na zwycięstwo tej drużyny. Remis można zagrać po kursie 3.08.

Arka Gdynia Cracovia 3.40 3.08 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 12:06 .

Kiedy odbędzie się mecz Arka Gdynia – Cracovia? Zaplanowany na sobotę (4 października) mecz Arka Gdynia – Cracovia rozpocznie się o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – Cracovia? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w Canal+ Online.

