Arka Gdynia – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Arka Gdynia – Cracovia, typy i przewidywania
Na zakończenie sobotnich piłkarskich emocji w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy dostaliśmy spotkanie Arka Gdynia – Cracovia, które będzie świętem na trybunach z racji na przyjacielskie stosunki łączące fanów obu drużyn. Na boisku nie będzie jednak sentymentów.
tabela PKO BP Ekstraklasy
Arka balansuje na krawędzi strefy spadkowej po rozegraniu dziesięciu meczów. Jedno spotkanie mniej w nogach ma Cracovia, którą znajdziemy na pozycji wicelidera. W teorii bardziej zdesperowany jest zatem tegoroczny beniaminek. Jak to wpłynie na końcowe rozstrzygnięcie? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Arka Gdynia – Cracovia, sytuacja kadrowa
Gojny Dawid
Uraz mięśnia
Koniec października 2025
Kamil Glik
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Ajdin Hasic
Uraz uda
Nieznany
Arka Gdynia – Cracovia, ostatnie wyniki
Arka wywalczyła niedawno awans do 1/16 finału Pucharu Polski po wyeliminowaniu z rozgrywek Motoru Lublin. Kilka dni później gdynianie zostali jednak sprowadzeni na ziemię przez Zagłębie Lubin. Zespół trenera Leszka Ojrzyńskiego rozbił drużynę Dawida Szwargi aż 4:0, co było kolejnym rozczarowującym występem w wykonaniu beniaminka.
Cracovia wraz z Jagiellonią Białystok ma najmniej porażek w Ekstraklasie (1). Krakowianie przegrali właśnie z drużyną z Podlasia. W pozostałych spotkaniach Luka Elsner i spółka schodzili do szatni z minimum punktem. W poprzedniej kolejce Pasy zremisowały 1:1 z Górnikiem Zabrze w starciu na szczycie Ekstraklasy.
Arka Gdynia – Cracovia, historia
Ostatnie bezpośrednie mecz tych drużyn miały miejsce w sezonie 2019/2020. Spotkania te znacznie lepiej wspominają kibice Cracovii, która zainkasowała komplet punktów w obu potyczkach. W Krakowie padł wynik 3:1, a w Gdyni 1:0 na korzyść przyjezdnych.
Arka Gdynia – Cracovia, kursy bukmacherskie
Arka Gdynia nie będzie faworytem sobotniego spotkania. Kursy na jej zwycięstwo najczęściej oscylują w okolicach powyżej 3.00. Cracovia typowana jest na zwycięzcę konfrontacji w Trójmieście, ale zdaniem bukmacherskich analityków taki scenariusz nie jest niczym pewnym. Kurs na takie zdarzenie to między 2.42 a 2.50.
Arka Gdynia – Cracovia, przewidywane składy
|1Jedrzej Grobelny
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|9Tornike Gaprindashvili
|11Dawid Kocyla
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|20Nazariy Rusyn
|22Diego Percan
|23Kike Hermoso
|27João Oliveira
|37Sebastian Kerk
|7Mateusz Praszelik
|10Michal Rakoczy
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|22Bartosz Biedrzycki
|24Jakub Jugas
|27Henrich Ravas
|30Milan Aleksic
|61Brahim Traoré
|70Dijon Kameri
|79Dominik Pila
Arka Gdynia – Cracovia, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arki Gdynia 0%
- Remis 67%
- Wygrana Cracovii 33%
3+ Votes
Arka Gdynia – Cracovia, transmisja meczu
Mecz z udziałem Arki Gdynia i Cracovii będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania sobotę, 4 października o godzinie 20:15.
