Arka Gdynia – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Damian Węglarz

Arka Gdynia – Cracovia, typy i przewidywania

Na zakończenie sobotnich piłkarskich emocji w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy dostaliśmy spotkanie Arka Gdynia – Cracovia, które będzie świętem na trybunach z racji na przyjacielskie stosunki łączące fanów obu drużyn. Na boisku nie będzie jednak sentymentów.

Arka balansuje na krawędzi strefy spadkowej po rozegraniu dziesięciu meczów. Jedno spotkanie mniej w nogach ma Cracovia, którą znajdziemy na pozycji wicelidera. W teorii bardziej zdesperowany jest zatem tegoroczny beniaminek. Jak to wpłynie na końcowe rozstrzygnięcie? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Arka Gdynia – Cracovia, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Arka Gdynia Zawodnik Powrót Gojny Dawid Uraz mięśnia Koniec października 2025

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kamil Glik Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Ajdin Hasic Uraz uda Nieznany

Arka Gdynia – Cracovia, ostatnie wyniki

Arka wywalczyła niedawno awans do 1/16 finału Pucharu Polski po wyeliminowaniu z rozgrywek Motoru Lublin. Kilka dni później gdynianie zostali jednak sprowadzeni na ziemię przez Zagłębie Lubin. Zespół trenera Leszka Ojrzyńskiego rozbił drużynę Dawida Szwargi aż 4:0, co było kolejnym rozczarowującym występem w wykonaniu beniaminka.

Cracovia wraz z Jagiellonią Białystok ma najmniej porażek w Ekstraklasie (1). Krakowianie przegrali właśnie z drużyną z Podlasia. W pozostałych spotkaniach Luka Elsner i spółka schodzili do szatni z minimum punktem. W poprzedniej kolejce Pasy zremisowały 1:1 z Górnikiem Zabrze w starciu na szczycie Ekstraklasy.

Arka Gdynia – Cracovia, historia

Ostatnie bezpośrednie mecz tych drużyn miały miejsce w sezonie 2019/2020. Spotkania te znacznie lepiej wspominają kibice Cracovii, która zainkasowała komplet punktów w obu potyczkach. W Krakowie padł wynik 3:1, a w Gdyni 1:0 na korzyść przyjezdnych.

Arka Gdynia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Arka Gdynia nie będzie faworytem sobotniego spotkania. Kursy na jej zwycięstwo najczęściej oscylują w okolicach powyżej 3.00. Cracovia typowana jest na zwycięzcę konfrontacji w Trójmieście, ale zdaniem bukmacherskich analityków taki scenariusz nie jest niczym pewnym. Kurs na takie zdarzenie to między 2.42 a 2.50.

Arka Gdynia – Cracovia, przewidywane składy

Arka Gdynia Dawid Szwarga Cracovia Luka Elsner Arka Gdynia Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Weglarz 4 Zator 29 Marcjanik 18 Celestine 2 Navarro 10 Nguiamba 8 Sidibe 33 Abramowicz 21 Szysz 99 Espiau 35 Jakubczyk 17 Minchev 9 Stojilkovic 11 Maigaard 39 Perkovic 43 Klich 6 Al-Ammari 25 Kakabadze 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 13 Madejski 77 Weglarz 4 Zator 29 Marcjanik 18 Celestine 2 Navarro 10 Nguiamba 8 Sidibe 33 Abramowicz 21 Szysz 99 Espiau 35 Jakubczyk 17 Minchev 9 Stojilkovic 11 Maigaard 39 Perkovic 43 Klich 6 Al-Ammari 25 Kakabadze 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 13 Madejski 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Cracovia Luka Elsner Rezerwowi 1 Jedrzej Grobelny 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 9 Tornike Gaprindashvili 11 Dawid Kocyla 14 Hide Vitalucci 17 Marcel Predenkiewicz 20 Nazariy Rusyn 22 Diego Percan 23 Kike Hermoso 27 João Oliveira 37 Sebastian Kerk 7 Mateusz Praszelik 10 Michal Rakoczy 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 22 Bartosz Biedrzycki 24 Jakub Jugas 27 Henrich Ravas 30 Milan Aleksic 61 Brahim Traoré 70 Dijon Kameri 79 Dominik Pila

Arka Gdynia – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arki Gdynia

Remis

Wygrana Cracovii Wygrana Arki Gdynia 0%

Remis 67%

Wygrana Cracovii 33% 3+ Votes

Arka Gdynia – Cracovia, transmisja meczu

Mecz z udziałem Arki Gdynia i Cracovii będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania sobotę, 4 października o godzinie 20:15.

