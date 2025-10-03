Arka Gdynia – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

20:13, 3. października 2025
Oskar Szatraj
Źródło:  Goal.pl

Arka Gdynia - Cracovia: typy i kursy na ostatni sobotni mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Damian Węglarz
PressFocus Na zdjęciu: Damian Węglarz

Arka Gdynia – Cracovia, typy i przewidywania

Na zakończenie sobotnich piłkarskich emocji w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy dostaliśmy spotkanie Arka GdyniaCracovia, które będzie świętem na trybunach z racji na przyjacielskie stosunki łączące fanów obu drużyn. Na boisku nie będzie jednak sentymentów.

Arka balansuje na krawędzi strefy spadkowej po rozegraniu dziesięciu meczów. Jedno spotkanie mniej w nogach ma Cracovia, którą znajdziemy na pozycji wicelidera. W teorii bardziej zdesperowany jest zatem tegoroczny beniaminek. Jak to wpłynie na końcowe rozstrzygnięcie? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Arka Gdynia – Cracovia, sytuacja kadrowa

Arka Gdynia – Cracovia, ostatnie wyniki

Arka wywalczyła niedawno awans do 1/16 finału Pucharu Polski po wyeliminowaniu z rozgrywek Motoru Lublin. Kilka dni później gdynianie zostali jednak sprowadzeni na ziemię przez Zagłębie Lubin. Zespół trenera Leszka Ojrzyńskiego rozbił drużynę Dawida Szwargi aż 4:0, co było kolejnym rozczarowującym występem w wykonaniu beniaminka.

Cracovia wraz z Jagiellonią Białystok ma najmniej porażek w Ekstraklasie (1). Krakowianie przegrali właśnie z drużyną z Podlasia. W pozostałych spotkaniach Luka Elsner i spółka schodzili do szatni z minimum punktem. W poprzedniej kolejce Pasy zremisowały 1:1 z Górnikiem Zabrze w starciu na szczycie Ekstraklasy.

Arka Gdynia – Cracovia, historia

Ostatnie bezpośrednie mecz tych drużyn miały miejsce w sezonie 2019/2020. Spotkania te znacznie lepiej wspominają kibice Cracovii, która zainkasowała komplet punktów w obu potyczkach. W Krakowie padł wynik 3:1, a w Gdyni 1:0 na korzyść przyjezdnych.

Arka Gdynia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Arka Gdynia nie będzie faworytem sobotniego spotkania. Kursy na jej zwycięstwo najczęściej oscylują w okolicach powyżej 3.00. Cracovia typowana jest na zwycięzcę konfrontacji w Trójmieście, ale zdaniem bukmacherskich analityków taki scenariusz nie jest niczym pewnym. Kurs na takie zdarzenie to między 2.42 a 2.50.

Arka Gdynia – Cracovia, przewidywane składy

Arka Gdynia – Cracovia, kto wygra?

Arka Gdynia – Cracovia, transmisja meczu

Mecz z udziałem Arki Gdynia i Cracovii będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania sobotę, 4 października o godzinie 20:15.

