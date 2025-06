fot. PressFocus Na zdjęciu: Jack Holder, Jan Kvech

Apator Toruń – Motor Lublin, o której?

Mecz Apator Toruń – Motor Lublin odbędzie się w niedzielę (8 czerwca) o godzinie 19:30. Gospodarze po siedmiu rozegranych meczach mają na koncie cztery wygrane, remis i dwie porażki. Z kolei goście są liderem PGE Ekstraligi i mogą się pochwalić sześcioma wygranymi meczami.

Apator Toruń – Motor Lublin, gdzie oglądać?

Transmisja z meczu Apator Toruń – Motor Lublin będzie dostępna na kanale Canal+ Sport. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:15.

Apator Toruń – Motor Lublin, transmisja online

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z promocji Fortuny, to mecz Apator Toruń – Motor Lublin obejrzysz w Canal+ Online po wykupieniu pakietu Super Sport. Teraz możesz go uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Skorzystasz z niej, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

