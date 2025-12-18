AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami holendersko-polskie starcie w Lidze Konferencji Europy. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Przed nami spotkanie AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok w ramach ostatniej, 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Holendrzy mają na swoim koncie 9 punktów, a Polacy posiadają 8 oczek. Taki dorobek zapewnia obu zespołom awans do play-offów. Mimo to obie drużyny wciąż mogą walczyć o bezpośrednią promocję do 1/8 finału, co dodatkowo podnosi stawkę tego meczu. Początek rywalizacji na AFAS Stadion już w ten czwartek, 18 grudnia o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Mecz między Alkmaarem a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport Extra 1. W tej stacji zawody skomentują Szymon Rojek oraz Maciej Makuszewski.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok: stream online

Starcie w ramach 6. serii gier Ligi Konferencji możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej Polsat Box Go.

