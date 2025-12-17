AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Ekipa Adriana Siemieńca ma szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału europejskich rozgrywek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na AFAS Stadion już w najbliższy czwartek, 18 grudnia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

AZ Alkmaar zmierzy się z Jagiellonią Białystok w ramach ostatniej, 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Holendrzy zgromadzili dotychczas 9 punktów, a Polacy posiadają na swoim koncie 8 oczek, dzięki czemu obie drużyny są już pewne awansu do play-offów. Mimo to wciąż mają szansę na uplasowanie się w najlepszej ósemce tabeli i tym samym bezpośredni awans do 1/8 finału. To sprawia, że mecz zapowiada się emocjonująco. Początek rywalizacji na AFAS Stadion już w najbliższy czwartek, 18 grudnia o godzinie 21:00.

Stawiam, że w tym spotkaniu oba zespoły zdobędą bramkę. Jest o co grać, więc można spodziewać się otwartego, ofensywnego futbolu. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

W meczu Alkmaaru z Jagiellonią Białystok zespół gospodarzy najprawdopodobniej będzie musiał radzić sobie bez czterech zawodników – Jordy’ego Clasiego, Denso Kasiusa, Seiyi Maikumy i Mexxa Meerdinka. Spore osłabienia w holenderskiej drużynie mogą mieć wpływ na przebieg jutrzejszego spotkania. Po stronie ekipy gości wszyscy zawodnicy powinni być dostępni, co bez wątpienia daje Adrianowi Siemieńcowi dużo większe pole manewru.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

AZ Alkmaar był niepokonany w dwóch poprzednich meczach – wygrał 3:0 z kosowską Dritą Gnjilane w Lidze Konferencji i zremisował 2:2 z Go Ahead Eagles w Eredivisie. W tym czasie Jagiellonia Białystok przegrała 1:2 z hiszpańskim Rayo Vallecano na europejskiej arenie, natomiast w PKO BP Ekstraklasie podzieliła się punktami z Motorem Lublin, remisując 1:1.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, historia

Co ciekawe, bezpośrednia rywalizacja Alkmaaru z Jagiellonią Białystok będzie miała miejsce po raz pierwszy w historii. Oba zespoły nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą w oficjalnym meczu. To spotkanie zapisze więc zupełnie nowy rozdział dla obu drużyn. Liczymy na świetne widowisko w czwartkowym holendersko-polskim pojedynku.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowej potyczki są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Alkmaaru wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Alkmaar: Owusu-Oduro – De Wit, Goes, Penetra, Chavez Garcia – Koopmeiners, Mijnans, Smit – Weslley, Parrott, Jensen

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik – Romanczuk, Mazurek, Imaz – Pozo, Pululu, Pietuszewski

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Alkmaarem a Jagiellonią Białystok w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra 1 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na AFAS Stadion już w najbliższy czwartek, 18 grudnia o godzinie 21:00.

