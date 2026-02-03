Albacete – FC Barcelona: gdzie oglądać? Mecz Barcelony dzisiaj (03.02.2026)

Albacete - FC Barcelona: transmisja na żywo w TV oraz online. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz Pucharu Króla.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - FC Kopenhaga)

Albacete – Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Albacete – Barcelona możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania piłkarskie po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Albacete – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Albacete – Barcelona zostanie rozegrane we wtorek, 3 lutego 2026 roku, o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się w ramach ćwierćfinału Pucharu Króla na stadionie Estadio Carlos Belmonte. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Albacete – Barcelona: stream online

Gdzie oglądać mecz Albacete – Barcelona za darmo?

Kiedy mecz Albacete – Barcelona?

Mecz Albacete – Barcelona odbędzie się we wtorek, 3 lutego 2026 roku, o godzinie 21:00.

Albacete – Barcelona: gdzie transmisja TV?

Transmisja telewizyjna meczu Albacete – Barcelona w Polsce odbędzie się na kanale Eleven Sports 1.

