PressFocus Na zdjęciu: Theo Hernandez

AC Milan – Inter Mediolan, gdzie oglądać?

AC Milan systematycznie oddala się od wywalczenia prawa gry w Europie poprzez zajęcie odpowiednio wysokiej lokaty w Serie A. Zespół ten ma problem z usystematyzowaniem formy. Niedawno po dwóch kolejnych wygranych musiał uznać wyższość Napoli. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku lokalnego rywala. Inter Mediolan po raz ostatni dał się pokonać 16 lutego, gdy lepszy okazał się Juventus. Od tego momentu Simone Inzaghi i spółka wygrali siedem z ośmiu meczów.

Forma ligowa często nijak ma się do pucharowych potyczek. Stąd fani Milanu mogą liczyć, że uda im się sprawić niespodziankę w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Włoch z Interem Mediolan.

AC Milan – Inter Mediolan, transmisja w TV

Środkowa batalia w Coppa Italia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania AC Milan – Inter Medilan będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport 2. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

AC Milan – Inter Mediolan, stream online

Potyczkę z udziałem Rossonerich i Nerazzurrich możesz śledzić również online. Transmisja ze spotkania AC Milan – Inter Mediolan będzie dostępna także na platformach Polsat Box Go czy Netia Go. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

AC Milan – Inter Mediolan, sonda

AC Milan – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS w środowy wieczór do finału Pucharu Włoch przybliży się Inter Mediolan. Kurs na ten zespół to 2.15. Współczynnik na sukces Milanu to zaś 3.20. Potencjalny remis w pierwszym półfinale wart jest 3.40.

AC Milan Inter Mediolan 3.20 3.40 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2025 18:55 .

Gdzie obejrzeć mecz AC Milan – Inter Mediolan? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 2 i w internecie na platformach Polsat Box Go oraz Netia Go. Kiedy odbędzie się mecz AC Milan – Inter Mediolan? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (2 kwietnia) o godzinie 21:00.

