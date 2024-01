fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński może po sezonie zmienić klub

Polak nie planuje przedłużać wygasającej umowy z Napoli

W grze wciąż pozostaje Juventus, zaś faworytem jest Inter Mediolan

Zieliński musi dokonać kluczowego wyboru

Piotr Zieliński wciąż stoi przed decyzją kluczową dla swojej przyszłości. Po sezonie wygasa jego kontrakt z Napoli i wiele wskazuje, że nie zostanie on przedłużony. Na dalszą współpracę naciskają mistrzowie Włoch, jednak ich dotychczasowe oferty były dla reprezentanta Polski zwyczajnie rozczarowujące. Faworytem do pozyskania go jest Inter Mediolan, który oferuje większe pieniądze i kilkuletnią współpracę.

Wiele klubów ma chrapkę na bezgotówkowy transfer Zielińskiego. Wydaje się natomiast, że dla niego priorytetem jest pozostanie we Włoszech, gdzie czuje się świetnie. Jakiś czas temu media łączyły go nie tylko z Interem, ale również z Juventusem, zapowiadając rywalizację dwóch ligowych potentatów. Choć Stara Dama pozostała nieco w cieniu, wciąż liczy, że uda się sprowadzić Polaka. Tak twierdzi jeden z włoskich dziennikarzy.

– Cristiano Giuntoli wciąż myśli o sprowadzeniu Polaka, ale nie wiem, czy trwają negocjacje. Rozmawiałem niedawno z Zielińskim i zaprzeczył pogłoskom o „Juve”, ale mi wydaje się, że one są jednak wiarygodne – uważa Gianni Balzarini.

Cristiano Giuntoli to były dyrektor sportowy Napoli, który Zielińskiego zna doskonale. Aktualnie odpowiada on za transfery Juventusu.

