Żukowski może opuścić Śląsk! Transfer do Niemiec bardzo blisko

16:20, 1. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Mateusz Żukowski lada moment może wyjechać do ligi niemieckiej. Jak podaje serwis Meczyki.pl trwają zaawansowane rozmowy na linii Śląsk Wrocław - FC Magdeburg.

Mateusz Żukowski
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Śląsk i Magdeburg negocjują transfer Mateusza Żukowskiego

Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie niespodziewanie spadł z PKO BP Ekstraklasy. Latem na Tarczyński Arena doszło do rewolucji kadrowej. Z klubem pożegnało się wielu najważniejszych zawodników, ale wśród nich nie znalazł się Mateusz Żukowski. 23-latek zdecydował się zostać, co nie oznacza, że rozpoczętą niedawno kampanię spędzi na poziomie Betclic 1. Ligi.

Nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu Żukowski to cel drugoligowego klubu z Niemiec – FC Magdeburg. Choć w początkowej fazie sezonu Żukowski doznał urazu stopy, to przedstawiciel 2. Bundesligi wciąż był zainteresowany transferem.

Nowe informacje ws. potencjalnej zmiany klubu przekazał serwis Meczyki.pl. Ich zdaniem temat transakcji powrócił w końcówce okienka. Śląsk i Magdeburg prowadzą negocjację, a porozumienie ma być bardzo blisko. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to Żukowski po raz drugi zostanie zawodnikiem zagranicznego zespołu. Wcześniej był związany z Glasgow Rangers.

Żukowski trafił do Wrocławia latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu. Łącznie zagrał w klubie w 66 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 6 asyst. FC Magdeburg, do którego ma przejść, zajmuje obecnie 15. miejsce w 2. lidze niemieckiej.