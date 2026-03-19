Zbliża się koniec ery Guardioli w Man City? Romano z konkretnymi wieściami

12:15, 19. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  City Xtra (X)

Manchester City niewykluczone, że po zakończeniu sezonu będzie musiał zmienić nieco sztab szkoleniowy. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Josep Guardiola
fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Fabrizio Romano wskazał, kto może zastąpić Josepa Guardiolę w Manchesterze City

Manchester City zakończył już swój udział w Lidze Mistrzów. Tym samym drużyna prowadzona przez Josepa Guardiolę może skupić się na rywalizacji w rozgrywkach krajowych. Ostatnio ciekawe wieści przekazał dziennikarz Fabrizio Romano, dotyczące ewentualnej zmiany trenera w klubie z Etihad Stadium.

– Ostatecznie, jeśli Pep Guardiola zdecyduje się opuścić Manchester City po zakończeniu sezonu, to według moich informacji kolejnym menedżerem drużyny będzie Enzo Maresca – mówił znany insider cytowany przez profil City Xtra na platformie X.

– Osoby bliskie Maresce są świadome sytuacji i zainteresowania ze strony Manchesteru City. W każdym razie powtórzę: Manchester City po prostu przygotowuje się na moment, kiedy przyjdzie czas pożegnać się z Pepem Guardiolą. Niemniej decyzja należy do Pepa, a na razie nie podjął on żadnej oficjalnej decyzji – zaznaczył Romano.

55-latek przejął stery nad ekipą z Premier League w lipcu 2016 roku. Guardiola prowadził Manchester City łącznie w 581 spotkaniach, notując 414 zwycięstw, 75 remisów i 92 porażki. Obywatele zdobyli w tym czasie 1436 goli i stracili 549 trafień. Średni bilans punktowy Hiszpana w angielskim klubie wynosi 2,27 punktu na mecz.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Manchester City zmierzy się w finale Carabao Cup z Arsenal. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30 na Wembley Stadium.

