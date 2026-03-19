Man Utd celuje w reprezentanta Anglii. Real może stracić gwiazdę

Real Madryt wiele sobie obiecywał po transferze Jude Bellingham. Ostatnio jednak przyszłość Anglika w klubie stała się niepewna. Ciekawe informacje ujawnił serwis Fichajes.net.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Klub z Premier League zainteresowany gwiazdą Realu Madryt

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego może pożegnać jedną ze swoich gwiazd. Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że do ligi angielskiej może wrócić Jude Bellingham. Konkretne informacje przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podało, że w związku z ambicjami Manchesteru United, który dąży do sukcesu zarówno sportowego, jak i medialnego, reprezentant Anglii znalazł się na celowniku Czerwonych Diabłów. Sternicy klubu są podobno tak zdeterminowani, aby pozyskać Bellinghama, że mogą wyłożyć na transakcję 120 milionów euro. Jednocześnie suma ta może wzrosnąć nawet do 150 milionów euro.

Gdyby transfer z udziałem zawodnika Królewskich doszedł do skutku, Bellingham mógłby tworzyć wymarzoną linię pomocy z Kobbie Mainoo. Anglik mógłby tym samym wypełnić lukę po Casemiro, który najpewniej latem pożegna się z Man Utd. Bellingham mógłby być też ciekawą alternatywą dla Bruno Fernandesa, dbając zarówno o aspekty ofensywne, jak i defensywne.

Bellingham ma kontrakt ważny z Realem do końca czerwca 2029 roku. W tym sezonie 46-krotny reprezentant Anglii wystąpił w 28 meczach, notując sześć trafień i cztery asysty. Jego rynkowa wartość szacowana jest na mniej więcej 140 milionów euro. Angielski zawodnik do hiszpańskiej ekipy dołączył w 2023 roku z Borussii Dortmund za onad 120 milionów euro.