Śląsk Wrocław poinformował, że Karol Borys na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do belgijskiego klubu KVC Westerlo. O możliwym odejściu utalentowanego pomocnika mówiło się już od pewnego czasu.

IMAGO / Mateusz Porzucek / Newspix Na zdjęciu: Karol Borys

Karol Borys przechodzi do KVC Westerlo

Młody talent rozwijał się w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław zabezpieczył procent od przyszłego transferu

Borys został zawodnikiem KVC Westerlo

Karol Borys, utalentowany pomocnik urodzony 28 września 2006 roku w Otmuchowie, od wczesnych lat swojej kariery związany był z Akademią Piłkarską Śląska Wrocław. Dołączywszy do niej w wieku 7 lat, szybko objawił się jako jeden z jej najbardziej obiecujących talentów.

Jako jeden z najmłodszych zawodników, Borys zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze w sezonie 2021/2022, mając 15 lat, 7 miesięcy i 23 dni i ustanawiając tym samym klubowy rekord. Dotychczas rozegrał dziesięć meczów w barwach pierwszego zespołu Śląska Wrocław.

Karol reprezentował Polskę w młodzieżowych kadrach, grając kluczową rolę w drużynie U17, która dotarła do półfinału Mistrzostw Europy w 2023 roku i później wzięła udział w Mistrzostwach Świata. Jego talent przyciągnął uwagę topowych europejskich klubów, w tym Manchesteru United i Fiorentiny, gdzie Borys uczestniczył w testach.

Latem, Borys przedłużył swój kontrakt ze Śląskiem Wrocław do czerwca 2026 roku, ale przed startem wiosennej rundy sezonu 2023/24 definitywnie przenosi się do KVC Westerlo. Nowy klub ma mu zapewnić doskonałe warunki do dalszego rozwoju, biorąc pod uwagę jego młody wiek i potencjał.

