Alvarez nie dla Barcelony. Oto dwa możliwe kluby na przyszły sezon

Julian Alvarez wciąż może zmienić klub, ale na pewno nie będzie to FC Barcelona. Z doniesień Daniela Sobisa wynika, że napastnik ma tylko dwie możliwe opcje. Albo przeniesie się do Arsenalu, albo zostanie w Atletico Madryt.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal albo Atletico – w tych klubach może zagrać Julian Alvarez

Julian Alvarez wrócił do Hiszpanii, ale nie stawił się sam w centrum treningowym Atletico Madryt. Pierwszego dnia przyjechał na obiekty klubowe razem ze swoim agentem. W środę (12 sierpnia) ma dojść do spotkania z zarządem, a tematem rozmów będzie oczywiście potencjalny transfer. Argentyńczyk naciska, żeby odejść do FC Barcelony, co wydaje się praktycznie niemożliwe.

Atletico nie chce oddać go do ligowego rywala. Zdanie mogą zmienić, ale tylko pod warunkiem, jeśli na stole pojawi się oferta, odpowiadająca klauzuli odstępnego. Jej wartość to aż pół miliarda euro, więc temat wydaje się nierealny.

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Nowe informacje o przyszłości napastnika przekazał Daniel Sobis ze stacji beIN Sports. Jego zdaniem Alvarez na pewno nie trafi do FC Barcelony. Kierunki dla Argentyńczyka na nadchodzący sezon są tylko dwa: Atletico Madryt lub Arsenal.

– Sytuacja Juliana Alvareza jest w rzeczywistości bardzo prosta. Istnieją tylko dwa realistyczne scenariusze: przeprasza wszystkich w Atletico za słowa podczas Mistrzostw Świata i kontynuuje grę w klubie, albo przyjmuje ofertę Arsenalu i Atletico zgadza się na transfer. Nie ma żadnych szans, że trafi do Barcelony, czy jakiegokolwiek innego klubu w La Liga – napisał Daniel Sobis.

W poprzednim sezonie Alvarez rozegrał w Atletico 49 meczów, w których strzelił 20 bramek i zaliczył 9 asyst.