Oto najlepszy polski piłkarz sezonu 2025/2026. Hegemonia Lewandowskiego przerwana

08:24, 12. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  PZP

Polski Związek Piłkarzy wybrał najlepszych zawodników w sezonie 2025/2026. Nagroda dla najlepszego polskiego piłkarza trafiła do Piotra Zielińskiego. Tym samym przerwana została hegemonia Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Piotr Zieliński najlepszym polskim piłkarzem w sezonie 25/26

Polski Związek Piłkarzy przyznał coroczne nagrody dla najlepszych zawodników i zawodniczek w sezonie 2025/2026. U pań triumfowała Ewa Pajor, która wygrała z ogromną przewagą, zdobywając ponad 70% głosów. U panów doszło do przerwania hegemonii Roberta Lewandowskiego. Po wieloletniej dominacji byłego gracza FC Barcelony nagroda trafiła do Piotra Zielińskiego.

W kategorii „najlepszy polski piłkarz 2025/2026” Lewandowski zajął 2. miejsce. Podium uzupełnił jeszcze Bartosz Nowak z GKS-u Katowice. Warto dodać, że w głosowaniu udział wzięli zawodnicy PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1. Ligi oraz Betclic 2. Ligi.

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Piotr od lat jest jednym z najbardziej cenionych polskich piłkarzy, a ten wybór ma dodatkowy wymiar, ponieważ został dokonany przez jego kolegów po fachu. Przerwanie dominacji Roberta Lewandowskiego pokazuje, że wśród zawodników pojawiła się potrzeba docenienia kolejnego z naszych najwybitniejszych reprezentantów. Zieliński ma za sobą bardzo dobry sezon zakończony zdobyciem mistrzostwa i Pucharu Włoch. Gratuluję mu tego wyróżnienia, podobnie jak Ewie Pajor, i cieszę się, że o najlepszych polskich piłkarkach i piłkarzach możemy mówić przede wszystkim przez pryzmat ich boiskowej jakości – powiedział Euzebiusz Smolarek, prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

Zieliński ma za sobą niezwykły sezon. Był jednym z kluczowych zawodników Interu Mediolan, z którym wygrał mistrzostwo oraz Puchar Włoch. Łącznie wystąpił w 48 spotkaniach, zdobywając siedem goli i notując cztery asysty.

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