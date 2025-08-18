Zalewski na badaniach w Bergamo. Znamy długość kontraktu

Nicola Zalewski odchodzi z Interu Mediolan w zamian za 17 milionów euro. Reprezentant Polski przeniesie się do Atalanty Bergamo. Wahadłowy podpisze pięcioletni kontrakt - informuje Gianluca Di Marzio.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski podpisze kontrakt z Atalantą do 2030 roku

Nicola Zalewski spędził w Mediolanie zaledwie sześć miesięcy i już zmienia klub. Reprezentant Polski, którego Nerazzurri wykupili z Romy za 7 milionów euro, został sprzedany do Atalanty Bergamo za kwotę 17 milionów euro. W poniedziałek wahadłowy zameldował się w Bergamo na testach medycznych przed podpisaniem kontraktu. Gianluca Di Marzio zdradził, jak długa będzie umowa piłkarza.

Według cenionego włoskiego dziennikarz Zalewski ma podpisać kontrakt do czerwca 2030 roku. Jego roczne zarobki mają wynieść 1,6 miliona euro. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oficjalne potwierdzenie transferu nastąpi jeszcze w poniedziałek (18 sierpnia).

Zalewski zakończył rozdział w Interze Mediolan z 17 występami, w których zdobył jednego gola i zaliczył jedną asystę. Wcześniej przez kilka lat występował na Stadio Olimpico, gdzie bronił barw AS Romy, której jest wychowankiem. Na poziomie Serie A rozegrał łącznie 95 spotkań. W nowym klubie powinien pełnić rolę zawodnika wyjściowej jedenastki w taktyce Ivana Juricia.

Atalanta podczas przerwy między sezonami zmieniła trenera. Ze stanowiska po wielu latach ustąpił Gian Piero Gasperini, a w jego miejsce zatrudniono Ivana Juricia. Chorwat zna Zalewskiego, ponieważ w ubiegłych rozgrywkach przez moment był trenerem Romy. La Dea dzięki zajęciu 3. miejsca w Serie A w nadchodzącym sezonie zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów.