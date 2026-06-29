Niemcy ograją Paragwajczyków? Znamy podstawowe składy obu ekip

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nageslmann oraz Gustavo Alfaro odkryli karty

Na rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie mistrzostwach świata zakończyła się już faza grupowa. W poniedziałkowy późny wieczór kibiców czeka niezwykle interesujące starcie Niemiec z Paragwajem w ramach 1/16 finału mundialu. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku są nasi zachodni sąsiedzi, którzy na każdym turnieju są jednym z głównych pretendentów do tytułu. Na kilka chwil przed premierowym gwizdkiem sędziego poznaliśmy już podstawowe składy obu reprezentacji na to spotkanie.

Julian Nagelsmann oraz Gustavo Alfaro odkryli karty przed rozpoczęciem rywalizacji. W podstawowym składzie zespołu Die Mannschaft znaleźli się między innymi Manuel Neuer, Antonio Ruediger, Felix Nmecha oraz Florian Wirtz. Na ławce rezerwowych zasiądzie chociażby Jamal Musiala, natomiast Nico Schlotterbeck nie znalazł się w kadrze meczowej z powodu kontuzji. W ekipie z Ameryki Południowej od pierwszej minuty wystąpią największe gwiazdy tego zespołu, czyli Julio Enciso oraz Miguel Almiron, którzy mają poprowadzić swoją drużynę do sprawienia sensacji.

Premierowy gwizdek w potyczce Niemiec z Paragwajem wybrzmi już dzisiaj o godzinie 22:30. Transmisję z meczu będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 oraz TVP Sport, a także za pośrednictwem platformy streamingowej tvpsport.pl. Areną rywalizacji będzie Gillette Stadium w Foxborough. Zawody poprowadzi marokański arbiter – Jalal Jayed – który będzie odpowiadać za przebieg tego emocjonująco zapowiadającego się pojedynku.

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Wyjściowe jedenastki na spotkanie Niemcy – Paragwaj

Niemcy: Neuer – Kimmich, Ruediger, Tah, Brown – Nmecha, Pavlović – Leroy Sane, Kai Havertz, Florian Wirtz – Deniz Undav

Paragwaj: Gill – Caceres, Gomez, Canale, Alonso – Cubas – Almiron, Bobadilla, Matias Galarza, Julio Enciso – Gabriel Avalos