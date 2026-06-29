Radomiak Radom oficjalnie pożegnał zawodnika. Salifou Soumah nie będzie dłużej występował w PKO Ekstraklasie. Piłkarz wrócił już do szwedzkiego Malmo FF.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Oficjalnie: Salifou Soumah odszedł z Radomiaka Radom

Radomiak Radom buduje skład na nowy sezon. Władze klubu ogłaszają zarówno wzmocnienia, jak i rozstania. Tymczasem w poniedziałek dowiedzieliśmy się, że drużynę opuszcza kolejny piłkarz. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłoszono rozstanie z Salifou Soumahem. Ekstraklasowicz nie zdecydował się na wykup reprezentanta Gwinei.

Salifou Soumah tym samym pożegnał się z Polską i zakończył wypożyczenie. Gwinejczyk wrócił do Malmo FF. Wydaje się jednak, że skrzydłowy nie zagości na długo w szwedzkim klubie. Fatalny okres w PKO Ekstraklasie może sprawić, że jego macierzysty zespół poszuka nowej opcji. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie finalnie wyląduje wychowanek SC Bastii.

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Radomiak Radom z pewnością nie jest zadowolony ze współpracy z Salifou Soumahem. Zawodnik przez okres pół roku nie zasłużył sobie na wykup. Nic dziwnego, że polski klub nie skorzystał z tej opcji. Fani z Radomia z pewnością szybko zapomną o tym zawodniku.

Salifou Soumah w koszulce Radomiaka Radom rozegrał łącznie 12 spotkań. Gwinejczyk zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A udało mu się tego dokonać w rywalizacji ligowej przeciwko Górnikowi Zabrze.