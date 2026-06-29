Wolski wyjedzie z Polski? Pojawiła się korzystna oferta

19:57, 29. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Adam Sławiński / Kanał Sportowy

Rafał Wolski lada moment może przestać być zawodnikiem Radomiaka Radom. Jak się okazuje, w grę wchodzi wyjazd z Polski. Pomocnik ma dobrą ofertę z drugiej ligi tureckiej - donosi Adam Sławiński z "Kanału Sportowego".

Rafał Wolski
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Rafał Wolski

Rafał Wolski opuści Radomiaka Radom? Ma ofertę z Turcji

Rafał Wolski w tym okienku transferowym może zmienić barwy klubowe. Kontrakt pomocnika z Radomiaka Radom obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, ale już teraz może dojść do jego przeprowadzki. Adam Sławiński z „Kanału Sportowego” zdradza, że doświadczony zawodnik może wylądować w Turcji. Interesuje się nim bowiem jeden z klubów z zaplecza Super Lig.

Dziennikarz nie zdradza nazwy klubu, ale dowiadujemy się o szczegółach. Otóż Rafał Wolski ma korzystną ofertę kontraktu. Zainteresowany zespół na dodatek ofertuje mu aż dwuletni kontrakt. Dla 33-latka byłby to czwarty klub spoza Polski w piłkarskiej karierze. Wcześniej pomocnik występował we Fiorentinie, Bari oraz belgijskim KV Mechelen.

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Rafał Wolski ma już swoje lata, ale wciąż potrafi błyszczeć. Siedmiokrotny reprezentant Polski wciąż potrafi czarować swoją techniką oraz wizją. Na ten moment nie znamy planów 33-latka. Czas pokaże, czy wychowanek Legii Warszawa finalnie trafi na tureckiej boiska.

W minionym sezonie Rafał Wolski rozegrał 31 spotkań w koszulce Radomiaka Radom. Statystyki pomocnika są imponujące. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.

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