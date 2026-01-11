Z Betclic 2. ligi do La Liga 2?! Utalentowany gracz na radarze Hiszpanów

Press Focus Na zdjęciu: Oskar Kubiak

Oskar Kubiak na radarze CD Castellon

Arka Gdynia w tym sezonie PKO Ekstraklasy radzi sobie dość przeciętnie, ale i tak chyba lepiej, niż można byłoby się spodziewać. Podopieczni Dawida Szwargi zakończyli rundę jesienną na miejscu poza strefą spadkową, co należy uznawać za sukces, szczególnie, jeśli spojrzymy na kadrę tej ekipy. Mówiąc wprost, na papierze z całą pewnością nie jest to najmocniejsza drużyna.

Dlatego też zimą przydałyby się wzmocnienia; jednym z nich ma być Ariel Mosór, ale nieoczekiwanie może dojść także do angażu zawodnika, który do tej pory był wypożyczony do Betclic 2. ligi. Mowa oczywiście o Oskarze Kubiaku, który robi furorę w barwach Sokoła Kleczew, a nominalnie jest graczem właśnie Arki. Dlatego też klub z Trójmiasta rozważa skrócenie jego wypożyczenia, o czym poinformował Kamil Bętkowski z portalu „Meczyki.pl”.

To jednak nie koniec, a wręcz przeciwnie, dopiero początek tej historii. Według wspominanego źródła, Oskar Kubiak znajduje się na celowniku drugoligowca z Hiszpanii. Chodzi dokładnie o piątą ekipę La Liga 2, a dokładnie CD Castellon. To byłby bardzo ciekawy ruch, gdyby z drugiej ligi w Polsce piłkarz trafił do drugiej ligi w Hiszpanii, ale nie byłby to pierwszy taki przypadek. Latem z Podbeskidzia Bielsko-Biała do tego samego zespołu trafił Michał Willmann. Ten gracz jednak przepadł w pierwszym zespole Castellonu.

Oskar Kubiak w tym sezonie Betclic 2. ligi ma na koncie w sumie aż 14 goli oraz cztery asysty w 18 meczach. Bez cienia wątpliwości jest najlepszym piłkarzem całych rozgrywek.

