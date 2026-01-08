Arka Gdynia chce wzmocnić defensywę. Dwóch obrońców na celowniku

Arka Gdynia wyraziła zainteresowanie dwójką zawodników. Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa oraz Serafin Szota ze Śląska Wrocław znajdują się na radarze Żółto-Niebieskich - podaje portal Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Ariel Mosór i Serafin Szota na radarze Arki

Arka Gdynia zajmuje obecnie 12. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, zdobywając w rundzie jesiennej 21 punktów. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zdobył zaledwie 15 bramek. Również linia defensywna pozostawia sporo do życzenia, ponieważ beniaminek stracił aż 32 gole.

Problemy Gdynian są wyraźne, dlatego w zimowym oknie transferowym klub intensywnie poszukuje wzmocnień w obronie. W grudniu do drużyny dołączył Vladislavs Gutkovskis. Łotewski napastnik trafił do Arki z Daejeon Citizen. Jak podaje Kamil Bętkowski z Meczyki.pl, w kręgu zainteresowań Arki znajdują się obecnie obrońcy – Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa oraz Serafin Szota ze Śląska Wrocław.

22-letni Mosór w bieżącym sezonie rozegrał w Rakowie cztery mecze. Do zespołu z Częstochowy trafił latem 2024 roku z Piasta Gliwice za 750 tysięcy euro. Z kole stoper urodzony w Namysłowie rozegrał 22 mecze dla Śląska Wrocław, strzelając dwa gole i dorzucając trzy asysty. Jego transfer byłby sporym osłabieniem dla wrocławskiego zespołu, który walczy o powrót do Ekstraklasy.

Obecnie Arka przebywa na zimowym zgrupowaniu w Turcji. Pierwszy ligowy mecz w 2026 roku drużyna Szwargi rozegra na wyjeździe z Radomiakiem Radom w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.