Yamal ma z nim stworzyć duet marzeń. Barcelona realizuje transfer

Lamine Yamal to obecnie najjaśniejsza gwiazda Dumy Katalonii. Barcelona chce otoczyć Hiszpana zawodnikami, którzy będą pasowali do jego profilu. W tym celu zamierza pozyskać wielki talent, o czym informuje portal Don Balon.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (FC Barcelona - Eintracht Frankfurt)

Yamal będzie współpracował z wielkim talentem?

Barcelona nie ma wątpliwości – to Lamine Yamal jest fundamentem, na którym należy budować całą drużynę. Reprezentant Hiszpanii ma pozostać na Camp Nou przez długie lata. By napastnik mógł w pełni rozwinąć skrzydła, należy otoczyć go zawodnikami, którzy pozwolą mu funkcjonować na najwyższych obrotach. Blaugrana ma już plan, którego szczegóły ujawnił portal Don Balon.

Duma Katalonii chce sprowadzić Hamzę Abdelkarima. Siedemnastolatek jest jednym z najbardziej rozchwytanych piłkarzy młodego pokolenia. Barcelona zamierza pozyskać go z Al-Ahly Kair już w styczniu. Młodzieżowy reprezentant Egiptu ma przenieść się do Hiszpanii na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Abdelkarim na początku ma występować i rozwijać się w Barçy Atlètic. Wychowanek Czerwonych Diabłów z Kairu zdążył już odrzucić oferty Bayernu Monachium i Milanu. Jego marzeniem jest gra w szeregach Blaugrany.

Al-Ahly nie zamierza zatrzymywać swojej gwiazdki, ale jednocześnie liczy na odpowiednie wynagrodzenie. W umowie transferu nastolatka mają zostać zawarte odpowiednie bonusy.