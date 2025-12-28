Xabi Alonso poprosił o transfer pomocnika. Real długo się nie zastanawiał

Xabi Alonso poprosił Real Madryt o sprowadzenie pomocnika. Jak donosi Cadena COPE, władze Królewskich uznały, że środek pola jest dobrze obsadzony.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt przeprowadzi zimą tylko jeden ruch

Real Madryt już wcześniej podjął decyzję, że nie będzie wzmacniał zespołu zimą. Jedynym ruchem kadrowym była zgoda na wypożyczenie Endricka do Olympique’u Lyon, które zostało ogłoszone przed świętami. Młody Brazylijczyk ma tam regularnie grać i zbierać doświadczenie.

Według hiszpańskich mediów Xabi Alonso liczył na sprowadzenie nowego środkowego pomocnika. Szkoleniowiec zgłaszał taką potrzebę już latem, jednak władze Los Blancos pozostały przy swoim stanowisku. W przeciwieństwie do trenera zarząd uznał, że obecna kadra nie wymaga wzmocnień. Dlatego klub nie planuje żadnych transferów do końca sezonu.

Hiszpański gigant uważa także, że środek pola jest dobrze obsadzony. Real wierzy w obecnych zawodników pierwszego zespołu, a także w młodszych piłkarzy z akademii. Konkretnie wskazuje się na Thiago Pitarcha oraz Jorge Cestero, którzy mają stopniowo dostawać swoje szanse.

Klub zakłada, że ewentualne wzmocnienia pojawią się dopiero latem. Wtedy działacze ponownie przeanalizują sytuację na rynku transferowym i potrzeby drużyny.

