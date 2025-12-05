Real z konkretnym planem na okienko. Tylko jeden ruch

Real Madryt w zimowym okienku transferowym planuje tylko jeden ruch i nie jest to transfer do klubu. Według informacji przekazanych przez "Cadena SER" chodzi o wypożyczenie Endricka.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real zimą bez transferów, tylko z jednym wypożyczeniem

Real Madryt w tym sezonie z całą pewnością nie jest w idealnej formie. Można nawet powiedzieć, że daleko mu do optymalnej dyspozycji. Aktualnie w tabeli ligi hiszpańskiej Królewscy mimo wszystko zajmują jednak drugie miejsce z niewielką, jednopunktową, stratą do pierwszej FC Barcelony. W rozgrywkach Ligi Mistrzów nie jest również źle, bowiem na ich koncie jest 12 punktów, co przekłada się na 5. lokatę.

Niemniej Los Blancos mają swoje problemy i to uwydatnia się przede wszystkim w momencie, gdy kontuzji doznają najważniejsi gracze. I o ile ofensywa jest pod tym względem zabezpieczona praktycznie maksymalnie, to nieco gorzej jest w defensywie. Dlatego też w ostatnim czasie spekulowano nt. możliwości transferu defensora zimą. Teraz sprawa jednak się wyjaśniła.

Według informacji przekazanych przez serwis „Cadena SER”, Real Madryt w zimowym okienku transferowym nie ma w planach sprowadzenia nowego piłkarza. Klub chce bowiem przeprowadzić tylko jeden ruch i chodzi o wypożyczenie Endricka. Młody Brazylijczyk jest od jakiegoś czasu na celowniku Olympique Lyon.

Endrick w tym sezonie rozegrał łącznie 11 minut. W sumie dla Królewskich rozegrał 38 spotkań i zdobył w nich siedem goli i zanotował jedną asystę. 19-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 35 milionów euro.

