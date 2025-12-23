Real Madryt stracił napastnika. Wielki transfer stał się faktem

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalnie: Endrick dołączył do Lyonu

Real Madryt od dłuższego czasu planował transfer Endricka w zimowym oknie transferowym. We wtorek Olympique Lyon oficjalnie potwierdził wypożyczenie 19-letniego napastnika do końca bieżącego sezonu. Brazylijczyk opuszcza stolicę Hiszpanii po tym, jak w trwającym sezonie nie zdołał przekonać do siebie Xabiego Alonso.

Napastnik wciąż cieszy się wysoką oceną w Realu, dlatego zdecydowano się na wypożyczenie zamiast sprzedaży. Celem jest umożliwienie młodemu zawodnikowi regularnej gry i zdobycia doświadczenia w nowym otoczeniu. Francuski klub nie ma opcji wykupu Brazylijczyka. Jednocześnie Real wprowadził specjalną klauzulę, która zobowiązuje Lyon do zapewnienia Endrickowi określonej liczby meczów podczas wypożyczenia.

Endrick dołączył do Los Blancos latem 2024 roku z Palmeiras. Hiszpański klub wydał na jego transfer 47,5 mln euro. W debiutanckim sezonie pod wodzą Carlo Ancelottiego trudno było mu o regularne minuty, mimo że udało mu się strzelić siedem goli.

Choć spodziewano się, że sytuacja Endricka poprawi się po przyjściu Alonso, kontuzja oraz pojawienie się Gonzalo Garcii dodatkowo ograniczyły szanse Brazylijczyka. W pierwszej części obecnego sezonu Endrick rozegrał zaledwie trzy spotkania we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku łącznie 99 minut.

Lyon obecnie zajmuje 5. miejsce w Ligue 1. Endrick być może zadebiutuje w nowych barwach na początku stycznia, gdy francuski zespół zmierzy się na wyjeździe z AS Monaco 17. kolejce Ligue 1.