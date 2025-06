Xabi Alonso chce wypożyczyć gwiazdę Realu. Mimo dobrej formy nie ma szans na grę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso chce wypożyczyć Gonzalo Garcię

Xabi Alonso po pierwszych meczach Realu Madryt w Klubowych Mistrzostwach Świata zaczyna wyciągać pierwsze wnioski. Te spotkania pozwoliły nowemu trenerowi Los Blancos zdecydować w sprawie przyszłości niektórych zawodników, zarówno pod kątem ich roli w nadchodzącym sezonie, jak i dalszej obecności w zespole.

Gonzalo Garcia niespodziewanie zabłysnął w turnieju rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych. Wychowanek zastępuje Kyliana Mbappe, który powoli wraca do treningów po problemach zdrowotnych. 21-latek zdobył dwa gole w trzech meczach i do tego zanotował jedną asystę.

Mimo to przyszłość młodego Hiszpana nie jest pewna. Jak twierdzi serwis „Don Balon” Alonso zamierza wypożyczyć go do innego klubu. Po powrocie Mbappe piłkarz nie otrzyma wielu minut. Szkoleniowiec chce, żeby dalej się rozwijał i ogrywał w zespole, gdzie będzie podstawowym zawodnikiem przez większą część sezonu, czego nie jest w stanie mu teraz zapewnić na Santiago Bernabeu. Ponadto Alonso, choć komplementował Garcię po ostatnich świetnych występach, chce sprowadzić doświadczonego napastnika.

21-latek ma mocną konkurencję do walki o skład. Musiałby rywalizować nie tylko z francuskim gwiazdorem, ale także Endrickiem. Dlatego, żeby nie hamować jego rozwoju, najlepszą decyzją dla Gonzalo Garcii wydaje się wypożyczenie.

