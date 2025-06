Co ze zdrowiem Mbappe? Dobre wieści dla fanów Realu Madryt

Kylian Mbappe po problemach zdrowotnych i pobycie w szpitalu wrócił do zajęć z resztą zespołu. W środę uczestniczył w treningu Realu Madryt pod okiem Xabiego Alonso.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe wrócił do treningów z resztą drużyny

Real Madryt w dwóch pierwszych meczach Klubowych Mistrzostw Świata 2025 musiał radzić sobie bez Kyliana Mbappe. Francuz przed meczem z Al-Hilal trafił do szpitala. Powodem było zapalenie żołądka oraz jelit. Pod jego nieobecność w roli dziewiątki dwukrotnie wystąpił Gonzalo Garcia. Młody Hiszpan w obu meczach uczestniczył w akcjach bramkowych, zdobywając gola i asystę.

W środę (25 czerwca) po południu w mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia z treningu Realu Madryt. Okazuje się, że Kylian Mbappe brał udział w zajęciach z resztą zespołu. Oznacza to, że będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z RB Salzburg.

Podopieczni Xabiego Alonso w nocy z czwartku na piątek zmierzą się w 3. kolejce grupy H z RB Salzburg. Stawką meczu będzie nie tylko 1. miejsce w grupie, ale również awans do fazy pucharowej. Jak na razie Real Madryt zajmuje 2. miejsce, ale w przypadku porażki może okazać się, że nie wywalczy awansu do 1/8 finału. Ważny będzie również wynik rywalizacji Al-Hilal – Pachuca.

Mbappe ma za sobą pierwszy pełny sezon w Madrycie. Choć nie sięgnął z Realem po żadne trofeum, to minioną kampanię może zaliczyć do udanych. Łącznie rozegrał 56 spotkań, w których zdobył 43 bramki i zaliczył 5 asyst. Kontrakt z Los Blancos ma ważny do czerwca 2029 roku. Wcześniej przez siedem lat bronił barw Paris Saint-Germain skąd odszedł po wygaśnięciu umowy.