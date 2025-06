Alonso wystawił laurkę piłkarzowi Realu. „Przypomina mi Raula”

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Xabi Alonso chwali Gonzalo Garcię. Porównał go do legendy

W nocy z czwartku na piątek byliśmy świadkami spotkania pomiędzy Red Bullem Salzburg a Realem Madryt w ramach 3. kolejki fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata. Ekipa Królewskich pokonała drużynę Byków 3:0, a jedną z bramek zdobył Gonzalo Garcia. 21-letni napastnik godnie zastępuje chorego Kyliana Mbappe, pokazując się ze świetnej strony. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii ma na swoim koncie 2 gole oraz 1 asystę w trwającym turnieju.

Media spekulowały, że Real Madryt zastanawia się nad sprowadzeniem nowego snajpera w stylu Joselu. Taką rolę może jednak spełnić właśnie Gonzalo Garcia, który na co dzień robi furorę w rezerwach stołecznego klubu. Xabi Alonso został zapytany o utalentowanego atakującego podczas ostatniej konferencji prasowej. Były opiekun Bayeru Leverkusen pochwalił swojego podopiecznego, porównując go do legendarnego piłkarza zespołu Los Blancos – Raula Gonzaleza.

– Gonzalo Garcia? Nie zaskakuje mnie aż tak bardzo, ponieważ wiedziałem, na co stać tego zawodnika. To świetny napastnik, typowa dziewiątka. Pod wieloma względami przypomina mi Raula Gonzaleza. Zawsze jest dobrze ustawiony i cechuje go znakomita etyka pracy – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez hiszpański portal „Madrid Xtra”.

– Potrzebujemy od niego jeszcze więcej i pracujemy nad polepszeniem jego umiejętności. Czy Gonzalo Garcia zostanie w pierwszej drużynie? Nie ma jeszcze decyzji dotyczących następnego sezonu. Skupiamy się na Klubowych Mistrzostwach Świata. Mecze mówią mi wiele, ale wciąż nie podjąłem decyzji w tej sprawie – dodał szkoleniowiec.