Napoli interesuje się prawym obrońcą. Zachwycił na Pucharze Narodów Afryki

Woyo Coulibaly pokazał się bardzo dobrej strony na Pucharze Narodów Afryki. Jego świetna forma przykuła uwagę między innymi SSC Napoli - informuje Ekrem Konur.

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Woyo Coulibaly celem transferowym SSC Napoli

SSC Napoli planuje dużą aktywność podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. Zespół prowadzony przez Antonio Conte nie spełnia bowiem oczekiwań w aktualnym sezonie i chce zaprezentować się znacznie lepiej w kolejnej kampanii. W drużynie Azzurrich widoczna jest potrzeba wzmocnienia pozycji prawego obrońcy, dlatego włodarze ze Stadio Diego Armando Maradona wskazali już konkretnego kandydata. Celem ma być zawodnik, który zwiększy rywalizację oraz podniesie jakość w defensywie ekipy spod Wezuwiusza.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na szczycie listy życzeń neapolitańskiego klubu znajduje się Woyo Coulibaly. 26-letni wahadłowy przebywa obecnie na wypożyczeniu w Sassuolo Calcio, dokąd przeprowadził się z angielskiego Leicester City.

Prawy obrońca zwrócił na siebie uwagę podczas ostatniego Pucharu Narodów Afryki, gdzie z reprezentacją Mali dotarł do ćwierćfinału, co można uznać za spory sukces tej drużyny narodowej. Skauci Napoli obserwowali go w trakcie turnieju i wydali pozytywną opinię.

Woyo Coulibaly w trwającym sezonie rozegrał jedenaście spotkań. Jego dużym atutem jest wszechstronność, ponieważ może on występować również na lewej stronie defensywy. Urodzony we Francji piłkarz ma w swoim CV także grę dla Parmy Calcio oraz Le Havre AC. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 2 milionów euro, a sytuację zawodnika monitorują także VfL Wolfsburg, Olympique Marsylia i Real Sociedad.