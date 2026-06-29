fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City dopina transfer za 116 milionów funtów

Manchester City jest o krok od ogłoszenia jednego z najbardziej spektakularnych ruchów tego okna transferowego. Jak informuje Fabrizio Romano na X, Elliot Anderson przeszedł już testy medyczne. Ponadto dokumenty pomiędzy klubami zostały zatwierdzone, co otwiera drogę do oficjalnej prezentacji pomocnika jako nowego zawodnika The Citizens.

Transfer z udziałem Anglika ma symbolicznie otworzyć nowy rozdział w erze Enzo Mareski w Manchesterze City. W klubie panuje przekonanie, że Anderson idealnie wpisuje się w długoterminowy projekt przebudowy środka pola, łącząc dynamikę, kreatywność oraz intensywność gry bez piłki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Elliot Anderson ma zmienić środek pola

Według informacji przekazanych przez znanego insidera, ostateczna kwota transferu wyniesie 116 milionów funtów. To sprawia, że operacja staje się nowym rekordem transferowym klubu z Etihad Stadium, przebijając dotychczasowy najdroższy ruch należący do Jacka Grealisha, sprowadzonego za 100 milionów funtów.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Elliot Anderson to be announced soon as first signing of new Enzo Maresca era at Man City after medical done and documents approved between clubs.



Final fee confirmed: £116m, club record signing for #MCFC breaking Jack Grealish move worth £100m. pic.twitter.com/eHUEATBhWs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

Władze angielskiej ekipy mają traktować ten ruch jako strategiczną inwestycję w przyszłość. Anderson ma być jednym z filarów nowej struktury zespołu. Ten pod wodzą Mareski ma przejść ewolucję w kierunku jeszcze większej kontroli gry i intensywności w środku pola.

Zawodnik ma dołączyć do zespołu po finalnym dopięciu formalności i podpisaniu kontraktu. Wszystkie strony są już zgodne co do warunków, a ogłoszenie transferu ma nastąpić niezwłocznie po oficjalnym zakończeniu procedur administracyjnych.