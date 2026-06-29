Liverpool reaguje na ruch PSG. Rozmowy już trwają

18:47, 29. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sacha Tavolieri (X)

Paris Saint-Germain rozpoczęło rozmowy z Liverpoolem w sprawie możliwego transferu Bradleya Barcoli. Klub rozważa duże zmiany w ofensywie po nowych planach kadrowych.

Andoni Iraola
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Transferowy łańcuch w Europie ruszył. PSG w centrum wydarzeń

Paris Saint-Germain znalazło się w centrum transferowych spekulacji po doniesieniach o możliwym odejściu Bradleya Barcoli. Jak informuje Sacha Tavolieri na X, paryski klub rozpoczął rozmowy z kilkoma ekipami, w tym z Liverpoolem, w sprawie sprzedaży 23-letniego skrzydłowego w trwającym oknie transferowym.

Według przekazanych informacji, PSG szykuje istotne zmiany w linii ofensywnej. Kluczowym elementem tej układanki ma być nadchodzące wzmocnienie w postaci Yana Diomande z Wybrzeża Kości Słoniowej. Jego transfer do Parc des Princes ma wpłynąć na hierarchię w ataku i przyspieszyć decyzję o rozstaniu z częścią zawodników.

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Jak przekonuje znany dziennikarz Barcola jest obecnie jednym z głównych kandydatów do odejścia. Luis Enrique ma rozważać przebudowę ofensywy i szukać nowych rozwiązań, które pozwolą PSG utrzymać konkurencyjność zarówno w Ligue 1, jak i w europejskich pucharach.

Liverpool ma być jednym z klubów, które weszły w bezpośrednie rozmowy z Paryżanami. Angielska ekipa miała wcześniej zabiegać o Diomande, jednak zawodnik ostatecznie skłania się ku przeprowadzce do Paryża, co otworzyło drogę do innych negocjacji między klubami.

PSG rozpatruje sprzedaż Barcoli również w kontekście finansowym. Transfer ma pomóc zrównoważyć wydatki związane z nowymi wzmocnieniami oraz utrzymać stabilność budżetową w trakcie intensywnego okna transferowego.

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