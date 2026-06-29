Ronaldo wskazał swojego następcę. „Przypomina mnie z najlepszych lat”

Ronaldo Nazario stwierdził, że Kylian Mbappe przypomina go z najlepszych lat. - On jest naturalnym spadkobiercą legend futbolu - powiedział słynny Brazylijczyk w rozmowie z gazetą L'Equipe.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ronaldo Luis Nazario de Lima

Kylian Mbappe komplementowany przez Ronaldo

Kylian Mbappe jest jedną z największych gwiazd trwających mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Francuski atakujący imponuje znakomitą formą, mając na swoim koncie już cztery bramki oraz dwie asysty, dzięki czemu liczy się w walce o koronę króla strzelców turnieju. Świetna dyspozycja gwiazdy Realu Madryt nie przechodzi bez echa, a na temat 27-letniego zawodnika postanowił wypowiedzieć się jeden z najwybitniejszych napastników w historii futbolu – Ronaldo Luis Nazario de Lima.

– Kylian Mbappe przypomina mi mnie samego z najlepszych lat kariery. Jego styl gry jest bardzo podobny do tego, jaki prezentowałem w swoim szczytowym okresie. To jeden z najwybitniejszych piłkarzy współczesnego futbolu i naturalny następca największych legend tej dyscypliny – powiedział słynny Brazylijczyk w rozmowie z dziennikiem „L’Equipe”. Takie słowa z ust dwukrotnego mistrza świata są ogromnym wyróżnieniem dla francuskiego snajpera.

Porównanie Mbappe do Ronaldo nie jest przypadkowe. Obaj mają Real Madryt w swoim piłkarskim CV, sięgali po mistrzostwo świata i słyną z niezwykle efektownego stylu gry. Legendarny Brazylijczyk zachwycał kibiców fenomenalną szybkością, znakomitym dryblingiem oraz skutecznością pod bramką rywali. Te same atuty od lat wyróżniają również etatowego reprezentanta Francji, który już teraz uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia.

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