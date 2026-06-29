Pogoń Szczecin interesowała się Metehanem Baltacim. Obrońca Galatasaray jednak jest bliski przeprowadzki do Belgii, ponieważ znajduje się na celowniku KVC Westerlo - przekazuje serwis Voetbalfocus.be.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Metehan Baltaci nie dla Pogoni Szczecin? KVC Westerlo zbliża się do transferu

Pogoń Szczecin miała w planach dokonanie ciekawego transferu. Na ich celowniku znalazł się Metehan Baltaci. Okazuje się jednak, że obrońca Galatasaray oddalił się od przeprowadzki do PKO Ekstraklasy. Turecki zawodnik jest poważnie łączony z grą na belgijskich boiskach, ponieważ znajduje się w kręgu zainteresowań KVC Westerlo.

Co ciekawe, zarówno Pogoń Szczecin, jak i KVC Westerlo mają podobną myśl. Otóż chcą wykupić tureckiego defensora. Galatasaray ma jednak inne zdanie, myśląc wyłącznie o wypożyczeniu. Belgijski klub zatem stał się poważnym rywalem Portowców. Sam zawodnik natomiast jest zwolennikiem zmienienia barw klubowych, w których będzie mógł odbudować karierę.

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Piłkarska przygoda Metehana Baltaciego była w zawieszeniu. Na początku sezonu zawodnik został wmieszany w aferę z obstawianiem meczów. Obrońca Galatasaray od tamtego momenty był zawieszony. Wydaje się, że Turek może już wrócić do futbolu, choć krajowa federacja nie przekazała żadnych informacji w tej sprawie.

W poprzednim sezonie Metehan Baltaci zdołał rozegrać tylko dwa spotkania w koszulce Galatasaray. Oba występy miały miejsce w tureckiej lidze.