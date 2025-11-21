Wiśniewski przed wielkim transferem. Znany klub chce reprezentanta Polski

Przemysław Wiśniewski zadebiutował niedawno w reprezentacji Polski. Teraz może zaliczyć duży transfer. Jak donosi serwis Meczyki.pl, o obrońcę pytała Fiorentina, grająca w Serie A.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Fiorentina pytała o transfer Wiśniewskiego

Przemysław Wiśniewski od lipca 2022 roku jest związany z ligą włoską. Po wygaśnięciu kontraktu z Górnikiem Zabrze związał się z drugoligową Venezią. Z kolei w styczniu 2023 roku za prawie 4 miliony euro zmienił klub, przechodząc do Spezii, grającej w Serie A. Po sześciu miesiącach spadł do Serie B, gdzie gra do dziś. Natomiast niewykluczone, że niebawem znów wróci do włoskiej elity.

Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że o Wiśniewskiego pytała Fiorentina. Co więcej, Viola kontaktowała się z Polakiem ws. ewentualnego transferu. O ściągnięcie piłkarza zabiega Paolo Vanoli, czyli nowy trener klubu z Florencji. Włoch doskonale zna zawodnika z czasów wspólnej pracy w Venezii. Na Artemio Franchi został zatrudniony niedawno w miejsce zwolnionego Stefano Pioliego.

Warto dodać, że Wiśniewski we wrześniu zadebiutował w reprezentacji Polski. Do kadry powołał go Jan Urban, u którego grał za czasów pobytu w Górniku Zabrze. Odkąd znalazł się w składzie Biało-Czerwonych, z miejsca stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Na razie wystąpił w 5 meczach z orzełkiem na piersi.

Fiorentina to uznana marka we Włoszech, ale od początku sezonu 2025/2026 rozczarowuje wynikami. Po 11. kolejkach zajmują ostatnie 20. miejsce w tabeli z dorobkiem 5 punktów. Do tej pory nie wygrali jeszcze ani jednego ligowego meczu w bieżących rozgrywkach.