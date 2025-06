fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Serhij Krykun został zawodnikiem ŁKS-u

ŁKS po tym, jak w ostatniej kampanii jako spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy kompletnie zawiódł oczekiwania swoich kibiców, w nowym sezonie ma zamiar powalczyć o najwyższe cele. W związku z tym władze klubu starają się zapewnić trenerowi Szymonowi Grabowskiemu odpowiednie narzędzia do walki o elitę. Łódzka ekipa w środowy wieczór poinformowała o pozyskaniu kolejnego piłkarza.

„Kolejny letni transfer ŁKS-u. W nowym sezonie drużynę Rycerzy Wiosny wzmocni Serhij Krykun. Nasz klub związał się ze skrzydłowym dwuletnią umową” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej łodzian.

Ukraiński zawodnik jeszcze na początku tygodnia wydawało się, że zasili szeregi Wisły Kraków. Informacje na ten temat w audycji „Studio Reymonta” na kanale Goal.pl przekazał Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Na finiszu jednak klub z Łodzi okazał się bardziej konkretny dla piłkarza i ten zakotwiczył finalnie w ekipie Szymona Grabowskiego.

28-latek to skrzydłowy, mogący grać na lewej lub prawej stronie boiska. W ostatnim sezonie piłkarz bronił barw Stali Mielec, do której był wypożyczony z Piasta Gliwice. Zawodnik miał ze Ślązakami kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Wiadomo już jednak, że tej umowy nie wypełni.

Łódzka drużyna przygotowania do nowej kampanii zaczęła 17 czerwca. Z kolei 29 czerwca uda się na obóz w Woli Chorzelowskiej. W najbliższym czasie łodzian czekają potyczki kontrolne z Radomiakiem czy Puszczą Niepołomice.

