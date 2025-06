Wisła Kraków straci wielki talent?! Zainteresowanie z ligi czeskiej

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Jakub Krzyżanowski może odejść z Wisły Kraków

Wisła Kraków zostaje w Betclic 1. lidze na kolejny sezon. Podopieczni Mariusza Jopa przegrali półfinałowe starcie w barażach o awans do PKO Ekstraklasy z zespołem Miedzi Legnica. Mecz ten miał wiele emocji i to na wielu płaszczyznach. Poza tym, że samo starcie barażowe angażuje sporo zaangażowania, to do tego dochodziła emocjonująca końcówka, gdzie Biała Gwiazda była coraz bliżej zremisowania oraz potworna kontuzja Rafała Mikulca, który w karetce opuścił murawę.

Niemniej kolejny sezon ekipy spod Wawela w 1. lidze oznacza prawdopodobnie spore zmiany w zespole. Mówi się o tym, że zagrożona jest przyszłość Angela Rodado, a teraz do tego dołącza kolejne nazwisko. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Jakub Krzyżanowski, a więc utalentowany boczny obrońca Wisły Kraków wzbudza zainteresowanie czeskiego zespołu Hradec Kralove. Na ten moment brak jednak konkretnych pieniędzy na stole za tego piłkarza.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

Jakub Krzyżanowski miniony sezon spędził na wypożyczeniu w zespole Torino, gdzie na boiskach Primavery rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dziewięć asyst. Młodzieżowy reprezentant Polski dla Białej Gwiazdy do tej pory wystąpił w 22 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 600 tysięcy euro.

