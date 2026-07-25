Xabi Alonso wskazał priorytet. Chelsea właśnie spełnia jego pierwsze życzenie

Chelsea jest o krok od sfinalizowania kolejnego dużego transferu tego lata. Maxence Lacroix przeszedł już badania medyczne przed przeprowadzką do ekipy ze Stamford Bridge.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

52 miliony funtów na stole. Chelsea podjęła decyzję w sprawie gwiazdy Premier League

Chelsea według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na X jest blisko sfinalizowania kolejnego transferu. Maxence Lacroix pomyślnie przeszedł testy medyczne. Chelsea oraz Crystal Palace prowadzą obecnie wymianę dokumentów, a finalizacja transferu ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Kwota całej transakcji ma wynieść mniej więcej 52 miliony funtów. The Blues zdecydowali się przyspieszyć negocjacje, ponieważ piłkarz został wskazany jako jeden z najważniejszych celów defensywnych przez nowego szkoleniowca zespołu – Xabiego Alonso.

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Plan Chelsea zakłada związanie się z 26-letnim zawodnikiem długoterminową umową. Kontrakt Francuza ma obowiązywać aż do czerwca 2032 roku, co pokazuje, jak dużą rolę klub z Londynu widzi dla niego w przyszłości.

🚨🔵 Maxence Lacroix completed his medical in London as new Chelsea player.



Clubs exchanging documents for £52m deal completed this week. pic.twitter.com/SLzrFUhE0v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Lacroix w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z najbardziej cenionych środkowych obrońców Premier League. Piłkarz do Crystal Palace trafił w 2024 roku z Wolfsburga i bardzo szybko udowodnił swoją wartość na angielskich boiskach.

Ostatni sezon był dla defensora wyjątkowo udany. Razem z ekipą Orłów sięgnął po Puchar Anglii, Ligę Konferencji oraz Tarczę Wspólnoty. Dobre występy sprawiły również, że znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Francji na mistrzostwa świata w 2026 roku.