Xabi Alonso wskazał priorytet. Chelsea właśnie spełnia jego pierwsze życzenie

11:19, 25. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Chelsea jest o krok od sfinalizowania kolejnego dużego transferu tego lata. Maxence Lacroix przeszedł już badania medyczne przed przeprowadzką do ekipy ze Stamford Bridge.

Xabi Alonso
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

52 miliony funtów na stole. Chelsea podjęła decyzję w sprawie gwiazdy Premier League

Chelsea według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na X jest blisko sfinalizowania kolejnego transferu. Maxence Lacroix pomyślnie przeszedł testy medyczne. Chelsea oraz Crystal Palace prowadzą obecnie wymianę dokumentów, a finalizacja transferu ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Kwota całej transakcji ma wynieść mniej więcej 52 miliony funtów. The Blues zdecydowali się przyspieszyć negocjacje, ponieważ piłkarz został wskazany jako jeden z najważniejszych celów defensywnych przez nowego szkoleniowca zespołu – Xabiego Alonso.

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Plan Chelsea zakłada związanie się z 26-letnim zawodnikiem długoterminową umową. Kontrakt Francuza ma obowiązywać aż do czerwca 2032 roku, co pokazuje, jak dużą rolę klub z Londynu widzi dla niego w przyszłości.

Lacroix w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z najbardziej cenionych środkowych obrońców Premier League. Piłkarz do Crystal Palace trafił w 2024 roku z Wolfsburga i bardzo szybko udowodnił swoją wartość na angielskich boiskach.

Ostatni sezon był dla defensora wyjątkowo udany. Razem z ekipą Orłów sięgnął po Puchar Anglii, Ligę Konferencji oraz Tarczę Wspólnoty. Dobre występy sprawiły również, że znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Francji na mistrzostwa świata w 2026 roku.

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