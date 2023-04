Axel Disasi rozgrywa znakomity sezon w barwach AS Monaco. Francuzem interesują się już wielkie europejskie marki. Sam piłkarz podkreśla, że jest gotowy na nowe wyzwanie w silniejszym zespole.

PressFocus Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi rozgrywa obecnie znakomity sezon w Monaco

Czołowe kluby Premier League obserwują francuskiego defensora

25-latek podkreślił, że jest gotowy na przeprowadzkę do Anglii

Do którego klubu trafi latem Axel Disasi?

Axel Disasi zalicza świetny sezon w barwach AS Monaco. Obrońca wystąpił w trzech spotkaniach dla reprezentacji Francji. I to nie w byle jakich, bowiem na mistrzostwach światach. Nawet w finale pojawił się na placu gry. Jego znakomity okres został zauważony przez wielkie kluby, które będą musiały jednak sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić w swoje szeregi 25-latka.

Media w ostatnich tygodniach donosiły, że zawodnikowi mocno przygląda się Manchester United. W czwartek portal “Le Parisien” informuje o zainteresowaniu innych wielkich klubów. Mowa konkretnie o Chelsea oraz Manchesterze City. Sam Axel Disasi ma świadomość, że wkrótce może zawitać do Premier League.

– Premier League? Wszyscy znają tę jakość, pasję i widowisko. Nic dziwnego, że tą ligą interesuje się najwięcej osób. Nie muszę oszukiwać, że ​​kiedy mówię te rzeczy, w mojej głowie pojawiają się przebłyski związane z Boxing Day i tego typu rzeczami. Jestem gotowy tam grać, ale mnie jeszcze występuje w Monaco – powiedział piłkarz.

