PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Chelsea podczas dwóch ostatnich okienek transferowych wydała niemal 700 milionów euro

To oznacza, że najbliższego lata The Blues szykują wyprzedaż

Odejść może nawet ośmiu graczy, w tym Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek czy N’Golo Kante

Ośmiu graczy na wylocie z Chelsea

To nie będzie przyjemne lato w Chelsea. Podczas ostatnich dwóch okienek, Todd Boehly wydał niemal 700 milionów euro na wzmocnienia. Dodając do tego małe szanse na grę w przyszłych pucharach w przyszłym sezonie, okazuje się, że latem klub musi dokonać prawdziwej wyprzedaży. Daily Mail donosi, że z Londynem może pożegnać się aż ośmiu graczy.

W gronie tym nie braknie dużych nazwisk. Chelsea od dłuższego czasu nie jest w stanie porozumieć się z Masonem Mountem w sprawie nowej umowy. Pomimo powrotu Franka Lamparda, Anglik ma duże szanse, by niebawem opuścić macierzysty klub. Podobna sytuacja może czekać innych wychowanków: Conora Gallaghera i Rubena Loftus-Cheeka. Do tego The Blues liczą na odejścia Pierre’a-Emericka Aubameyanga oraz Hakima Ziyecha. Przyszłość N’Golo Kante, Christiana Pulisicia czy Mateo Kovacicia pozostaje niepewna, ale na ten moment rysuje się raczej w barwach innych, niż niebieski.

