Imago / Zac Goodwin Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Chelsea chce sprowadzić do klubu kolejną wielką gwiazdę

Na radarze The Blues jest Bruno Guimaraes

Brazylijczyk może być zmuszony do odejścia z Newcastle przez problemy z limitem FFP

Chelsea wykorzysta problemy Newcastle i sprowadzi Bruno Guimaraesa?

Newcastle zmaga się z olbrzymim problemem odnośnie przestrzegania limitów finansowego fair play. Za rządów saudyjskich właścicieli klub wydał już ponad 400 milionów funtów na transfery. Natomiast do klubu wpłynęła z tytułu transferów kwota mniejsza niż 60 milionów. To wszystko powoduje, że “The Magpies” są zmuszeni do sprzedaży jednej z gwiazd, aby wypełnić limit i uniknąć kary.

Sytuację drużynie Eddiego Howe’a może wykorzystać Chelsea. Właściciel klubu już intensywnie pracuje nad letnimi transferami, a jednym z celów ma być gwiazda Newcastle. Jak podaje portal “Fichajes.net” na krótkiej liście życzeń The Blues widnieje Bruno Guimaraes.

Brazylijczyk to jedna z największych gwiazd w zespole i kręgosłup drużyny. Odkąd trafił w 2021 roku do “Srok” zagrał w ich barwach 87 spotkań, w których zdobył 11 bramek.

Transfer Guimaraesa do Londynu może wiązać się z wydatkiem rzędu 100 milionów. Aczkolwiek nie wykluczone, że drużyna 26-letniego pomocnika w związku z wcześniej wspomnianymi problemami będzie skłonna obniżyć swoje oczekiwania finansowe.