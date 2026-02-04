Napoli mogło pozyskać swoją byłą gwiazdę. Lorenzo Insigne chciał wrócić do zespołu z Neapolu, ale strony nie znalazły porozumienia. 34-latek był gotowy grać za darmo, co potwierdza Nicolo Schira.

Napoli odrzuciło Insigne

Lorenzo Insigne w lipcu 2025 roku stał się wolnym zawodnikiem. Wychowanek Napoli po trzech latach rozstał się z Toronto, do którego przeniósł się właśnie po zakończeniu przygody z Partenopeimi. Doświadczony napastnik od tamtego momentu pozostawał bez zatrudnienia, jednak nie zamierzał kończyć kariery.

34-latek ujawnił, że negocjował swój powrót do Neapolu. – Rozmawiałem z Napoli w ostatnich tygodniach, ale nie osiągnęliśmy porozumienia. Chciałem grać za darmo – przyznał 54-krotny reprezentant Włoch, cytowany przez Nicolo Schirę. W szeregach ekipy z Kampanii rozegrał łącznie 434 spotkania, w których strzelił122 gole i zanotował 95 asyst.

Insigne ostatecznie związał się z Pescarą, która walczy o utrzymanie w Serie B. Do bezpiecznej lokaty Delfiny tracą sześć oczek. Obecnie ekipa ze Stadio Adriatico zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.