Lorenzo Insigne wrócił do Włoch. Sensacyjny kierunek

Lorenzo Insigne został nowym zawodnikiem Pescary Calcio. 34-letni skrzydłowy, który ostatnio grał w MLS, spróbuje pomóc ekipie Delfinów w utrzymaniu się na drugim poziomie rozgrywkowym.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lorenzo Insigne

Oficjalnie: Pescara Calcio sprowadziła Lorenzo Insigne

Pescara Calcio poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Lorenzo Insigne. 34-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym-starym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. W umowie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Dla klubu z Abruzji to bardzo głośny ruch, który ma wnieść do drużyny jakość oraz doświadczenie.

Rutynowany atakujący pozostawał bez zatrudnienia od lipca 2025 roku, kiedy rozstał się z kanadyjskim Toronto FC, z którym rywalizował w MLS. Teraz spróbuje pomóc zespołowi Delfinów w utrzymaniu się na drugim poziomie rozgrywkowym. Aktualnie Pescara Calcio ma na swoim koncie zaledwie 14 punktów i zajmuje ostatnie, 20. miejsce w tabeli. Co ciekawe, dla Insigne jest to powrót na Stadio Adriatico, gdzie grał w kampanii 2011/2012.

54-krotny reprezentant Włoch najlepszy okres swojej kariery spędził jednak w SSC Napoli. Z drużyną Azzurrich wywalczył dwa Puchary Włoch oraz jeden Superpuchar Italii. Mistrz Europy w barwach neapolitańskiej ekipy rozegrał łącznie 434 mecze, zdobył 122 bramki i zanotował 95 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie Lorenzo Insigne na 1,5 miliona euro, co tylko potwierdza jego wciąż wysoką wartość sportową.