Premier League poczeka na Ivana Toneya. Reprezentant Anglii chce wrócić do ojczyzny, ale na pewno nie zrobi tego w zimowym okienku. Dlaczego napastnik musi wstrzymać się z ewentualnym transferem? Sytuację 29-latka tłumaczy portal talkSPORT.

Chun Yin Ng/ Alamy Na zdjęciu: Al-Ahli - Al-Qadsiah

Premier League: Toney może wrócić dopiero w lecie

W lecie 2024 roku Ivan Toney zamienił Brentford na Al-Ahli. Pszczoły zarobił na nim 42 miliony euro, a wychowanek Northampton Town podpisał czteroletni kontrakt. Na mocy lukratywnej umowy reprezentant Anglii zarabia 400 tysięcy funtów tygodniowo. Do tej pory na jego konto wpłynęła już 28 milionów.

Był król strzelców Championship (20/21 – 31 goli) i League One (19/20 – 24 gole) rozważa szybki powrót do Premier League. Zainteresowanie 29-latkiem wyrażają czołowe ekipy z ojczyzny, w tym Manchester United i Tottenham. Mimo tego zimowy transfer jest wykluczony. Portal talkSPORT zdradza, że Toney zbyt dużo straciłby na takim ruchu.

Wynagrodzenie Anglika jest zwolnione z podatku, jednak sytuacja może się zmienić, jeżeli snajper postanowiłby zmienić klub przed kwietniem 2026 roku. W przypadku zmiany barw przed upływem tego terminu siedmiokrotny reprezentant Synów Albionu miałby stracić około 14 milionów funtów.